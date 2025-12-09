Леон С. Кеннеді офіційно підтверджений для Resident Evil Requiem – інформація просочилася через обкладинку гри в PlayStation Store. Новий арт з легендарним персонажем нарешті вирішив одну з найбільших ігрових загадок цього року, яку Capcom вперто відмовлялася коментувати. Тепер, ймовірно, компанія оголосить про появу Леона офіційно на The Game Awards, яка відбудеться вже цієї середи.

Вранці фанати серії почали помічати оновлену обкладинку на консолях PlayStation 5 в меню попереднього завантаження для власників стандартного видання гри. Видання IGN самостійно перевірило інформацію і підтвердило справжність зображення. Ми подивилися в PS Store на консолі і на ПК, але поки там стара обкладинка з однією Ешлі. Нова, ймовірно, доступна тільки в попередньому завантаженні.

На обкладинці зображений постарілий Леон, що височить над другим головним героєм Requiem – Грейс Ешкрофт. Зовні персонаж максимально наближений до культового образу з Resident Evil 4: скуйовджене волосся і стильна шкіряна куртка з хутряним коміром.

Чутки про присутність Леона в Resident Evil Requiem циркулювали місяцями, але Capcom категорично відмовлялася відповідати на питання IGN про персонажа ще на виставці Gamescom в серпні. Розробники навіть натякали, що Леон погано підійде на роль протагоніста для спокійних секцій гри, так як загартований ветеран навряд чи буде чогось боятися. Однак компанія залишала достатньо простору для маневру, щоб персонаж все ж з’явився – імовірно, в більш динамічних епізодах.

Незважаючи на секретність Capcom, витоки постійно вказували на присутність Леона в Requiem, а сюжет гри ніби спеціально побудований навколо повернення персонажа. Дія тайтла розгортається в Ракун-Сіті, де Леон колись працював поліцейським-новачком. Ранній трейлер гри навіть показав залишки його колишнього департаменту поліції Ракун-Сіті, натякаючи на зв’язок з персонажем.

До сьогоднішнього дня Capcom вдавалося зберігати таємницю – всього за 80 днів до релізу гри 27 лютого 2026 року і трохи більше 48 годин до масштабного показу на The Game Awards в четвер. Тепер практично не залишилося сумнівів, що на церемонії покажуть геймплей за участю Леона.