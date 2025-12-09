За межами «тисячі»: хто з українців має право на виплату 6500 гривень і чому варто поспішити

Поки увага більшості громадян прикута до оформлення одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень, якою скористалися вже понад 14 мільйонів українців, держава запустила ще одну важливу програму. Йдеться про «зимову підтримку» у розмірі 6500 гривень для найбільш вразливих категорій населення.

Варто зазначити, що ця виплата є цільовою і має чіткі часові рамки для оформлення, які спливають вже незабаром.

Кому доступна допомога у 6500 гривень

На відміну від масової виплати, ця сума передбачена для тих, хто найбільше потребує фінансової підтримки в зимовий період. Згідно з даними профільного міністерства, на отримання коштів можуть розраховувати:

Малозабезпечені сім’ї: батьки або опікуни дітей.

батьки або опікуни дітей. Особи, які доглядають за дітьми з інвалідністю: це стосується як батьків, так і опікунів чи піклувальників.

це стосується як батьків, так і опікунів чи піклувальників. Внутрішньо переміщені особи (ВПО): особи з інвалідністю І групи; діти, які отримують виплати на проживання як ВПО.

Пенсіонери: самотні особи похилого віку, яким офіційно призначено надбавку на догляд.

Дедлайни та початок виплат

Як уточнив Денис Улютін, представник Міністерства соціальної політики, графік нарахувань та подачі заявок є доволі стислим.

Старт виплат: перші зарахування коштів розпочинаються вже з 10 грудня. Кінцевий термін: прийом заявок триватиме включно до 17 грудня.

Тим, хто вже подав заявку на отримання 1000 гривень, варто пам’ятати, що нарахування тієї суми може зайняти до 10 днів. Однак щодо виплати 6500 гривень зволікати з подачею документів не варто.

Алгоритм оформлення: «Дія» або Пенсійний фонд

Держава пропонує два шляхи отримання допомоги, пріоритетним з яких є цифровий сервіс.

Через смартфон: Оформити виплату можна безпосередньо у застосунку «Дія». Це найшвидший спосіб подати заявку.

Оформити виплату можна безпосередньо у застосунку «Дія». Це найшвидший спосіб подати заявку. Офлайн: Якщо у громадянина відсутній смартфон або застосунок «Дія», необхідно особисто звернутися до органів Пенсійного фонду України.

Важливий нюанс: Для отримання коштів обов’язковою умовою є наявність спеціальної картки — «Дія. Картка». В окремих випадках зарахування можливе на вже відкритий банківський рахунок, але виключно за умови, що він має спеціальний режим використання для соціальних виплат.