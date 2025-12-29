Новини

У «Дії» з 1 січня запускають нову виплату: хто отримає 2000 грн

GSMinfo29.12.2025
Дія

З 1 січня 2026 року перелік державних виплат у застосунку «Дія» поповниться новою програмою «Скринінг 40+». Вона розрахована на українців віком від 40 років і має на меті заохотити громадян дбати про своє здоров’я. У межах ініціативи передбачено нарахування 2000 гривень, які можна буде використати виключно на медичні послуги: консультації, лабораторні дослідження або діагностику.

Оформлення допомоги відбувається максимально просто і без паперової тяганини. Через 30 днів після дня народження користувачу, якому виповнилося 40 років або більше, у застосунку «Дія» надійде спеціальне запрошення. Після підтвердження участі кошти зараховуються на віртуальну «Дія.Картку». Для тих, хто не користується смартфоном, передбачена можливість подати заявку через ЦНАП із прив’язкою банківського рахунку.

В тему

Витратити нараховані кошти можна буде лише у медичних закладах, що приєдналися до програми. Це можуть бути як державні чи комунальні лікарні, так і приватні клініки, незалежно від місця реєстрації пацієнта. Повний перелік партнерів буде оприлюднено найближчим часом, а сама процедура запису на прийом залишається за вибором громадянина.

Читай нас в Telegram без реклами!


GSMinfo29.12.2025

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button