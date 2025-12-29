У «Дії» з 1 січня запускають нову виплату: хто отримає 2000 грн

З 1 січня 2026 року перелік державних виплат у застосунку «Дія» поповниться новою програмою «Скринінг 40+». Вона розрахована на українців віком від 40 років і має на меті заохотити громадян дбати про своє здоров’я. У межах ініціативи передбачено нарахування 2000 гривень, які можна буде використати виключно на медичні послуги: консультації, лабораторні дослідження або діагностику.

Оформлення допомоги відбувається максимально просто і без паперової тяганини. Через 30 днів після дня народження користувачу, якому виповнилося 40 років або більше, у застосунку «Дія» надійде спеціальне запрошення. Після підтвердження участі кошти зараховуються на віртуальну «Дія.Картку». Для тих, хто не користується смартфоном, передбачена можливість подати заявку через ЦНАП із прив’язкою банківського рахунку.

Витратити нараховані кошти можна буде лише у медичних закладах, що приєдналися до програми. Це можуть бути як державні чи комунальні лікарні, так і приватні клініки, незалежно від місця реєстрації пацієнта. Повний перелік партнерів буде оприлюднено найближчим часом, а сама процедура запису на прийом залишається за вибором громадянина.