Для чого потрібен і як користуватися датчиком Холла в смартфоні

Датчик Холла – деталь в смартфоні, яка може виявляти магнітне поле. На відміну від магнітних датчиків, що відповідають за роботу компаса в телефоні, датчик Холла виконує трохи інші функції.





Що таке датчик Холла і як він використовується?

Датчик Холла є мініатюрною деталлю розміром з голівку сірника. Його основне завдання – визначати наявність або відсутність магнітного поля без прив’язки до осей. Після визначення датчик відправляє відповідний сигнал на телефон. За допомогою тільки датчика Холла не можна визначити сторони світу, а значить і використовувати телефон в якості компаса. Однак можна приводити в дію інші важливі функції.

Зазвичай датчик Холла працює в парі з магнітним датчиком. В цьому випадку його головне завдання полягає в тому, щоб прискорювати запуск GPS-навігатора і покращувати географічне положення.

Функції датчика Холла в смартфоні

Крім того, що датчик Холла дозволяє магнітним датчикам більш точно визначати сторони світу і орієнтацію телефону, він виконує й інші завдання. Одна з них – робота з розумними чохлами для телефонів. В обкладинку розумних чохлів (Smart Case) вбудовують невелику магнітну засувку. Так як датчик Холла може визначати наявність або відсутність магнітного поля, він може розпізнати, на якій відстані знаходиться магніт. Якщо обкладинка чохла закрита (магніт близько), датчик Холла передає цю інформацію, і екран телефону гасне. Якщо обкладинка відкрита (магніт далеко), екран автоматично активується.

Таким чином датчик Холла дозволяє значно економити заряд батареї, деактивувавши екран телефону, коли він не використовується. Залежно від чохла, дисплей може стати пустим повністю або залишати невелике активне віконце, в якому будуть розташовані годинник, дата та інша мінімальна інформація.

За таким самим принципом працюють телефони-розкладачки. Як тільки телефон складається, датчик Холла визначає це і гасить екран до наступного відкриття пристрою.

Таким чином, головне завдання датчика Холла – допомагати магнітному датчику точніше визначати напрямки, а також прискорювати запуск GPS-навігатора. Також цей датчик дозволяє телефону взаємодіяти з розумними чохлами для економії заряду батареї мобільного пристрою.