Softnews

Ryzen 7900X3D протестували в іграх на новій версії Windows

GSMinfo31.08.2024

Наскільки збільшилася продуктивність ігрового ЦП Ryzen 7900X3D після оновлення Windows? Відповідає експерт під ніком Bang4BuckPC Gamer.

На що можна розраховувати?

В тему

На наступне:

  1. Gears 5 – 231 fps (Windows 11 23H2), 260 fps (Windows 11 24H2). Приріст 12,5% на користь Windows 1124H2. 
  2. Shadow of the Tomb Raider – 328 fps (Windows 11 23H2), 343 fps (Windows 11 24H2). Приріст 5% на користь Windows 11 24H2.  
  3. F1 2024 – 383 fps (Windows 11 23H2), 393 fps (Windows 11 24H2). Приріст 2,6% на користь Windows 11 24H2. 
  4. Cyberpunk 2077 – 177 fps (Windows 11 23H2), 174 fps (Windows 11 24H2). Приріст 1,7%, але на користь старішої версії Windows . 

Все ж таки свіжа версія Windows дійсно стала кращою для ігор. І не лише при використанні сучасних процесорів. Чіпи минулого покоління також демонструють із нею продуктивність вище. 

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

GSMinfo31.08.2024
Back to top button