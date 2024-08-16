В українських кінотеатрах стартував показ фільму «Чужий: Ромул»

Сьогодні, 16 серпня, відбулась довгоочікувана українська прем’єра фільму «Чужий: Ромул»

«Чужий: Ромул» – сьомий фільм франшизи. Його дія відбувається між подіями «Чужого» і «Чужих». Картина розповість про групу космічних колонізаторів, які досліджують занедбану космічну станцію і стикаються з найжахливішою формою життя у Всесвіті.

Фільм поставив Феде Альварес, режисер серіалу «Тривожний дзвінок». Картина була тепло сприйнята критиками: на Rotten Tomatoes її рейтинг склав 82% на основі 123 відгуків.

Раніше ми писали, що відгуки перших глядачів розділились. Основною причиною стала кінцівка фільму.