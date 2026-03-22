Ubisoft та Netflix розпочали зйомки серіалу за Assassin’s Creed: події розгорнуться у Стародавньому Римі

Компанія Ubisoft офіційно підтвердила старт виробництва ігрового серіалу за мотивами культового всесвіту Assassin’s Creed для стрімінгової платформи Netflix. Дія нового шоу розгорнеться у Стародавньому Римі в 64 році нашої ери — у буремний період правління імператора Нерона, який ознаменувався Великою пожежею.

Акторський склад та творці проєкту

Разом з оголошенням про початок зйомок творці розкрили й основний каст серіалу. Головні ролі виконають Тобі Воллес (відомий за фільмом «Молочні зуби») та Лола Петтікрю (серіал «Нічого не кажи»).

До них також приєдналася ціла плеяда відомих акторів, серед яких: Нумі Рапас, Клас Банг, Шон Гарріс, Лаура Маркус, Тензін Кроуфорд, Закарі Харт, Рамзі Бедіа, Коррадо Інверніцці, Сандра Гульдберг Камп, Юсеф Керкур та Міррен Мак.

Шоуранерами та продюсерами проєкту виступають номінанти на премію «Еммі» Роберто Патіно («Світ Дикого Заходу», «Сини анархії») та Девід Вінер («Halo», «Убивство»). Відомо, що Netflix дав зелене світло цьому серіалу ще в липні 2025 року.

Бачення шоуранерів

Раніше Netflix описував майбутній серіал як «гостросюжетний трилер, зосереджений на таємній війні двох тіньових фракцій». Сюжет розкриватиме долі різних персонажів на тлі ключових історичних подій. Самі ж шоуранери зізнаються, що є палкими фанатами франшизи з моменту виходу першої гри у 2007 році.

«За масштабом, видовищністю, паркуром та екшеном ховається основа для найважливіших людських історій — про людей, які шукають сенс, борються з питаннями ідентичності, долі та віри. Це історія про владу, насильство, секс, жадібність і помсту. Але перш за все — про цінність людських зв’язків крізь культури та час», — поділилися Девід Вінер та Роберто Патіно.

Очікується, що грандіозна прем’єра серіалу на Netflix відбудеться у 2027 році.