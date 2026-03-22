cPanel та Plesk остаточно залишають ринок РФ та Білорусі: понад 50 тисяч сайтів залишаться без панелей управління

Американська компанія WebPros, яка володіє найпопулярнішими у світі панелями управління хостингом cPanel та Plesk, оголосила про повне припинення обслуговування клієнтів із Росії та Білорусі. Офіційне відключення відбудеться вже 31 березня 2026 року.

Санкції в дії: умови відключення

Користувачі обох сервісів вже отримали офіційні листи з попередженням. Компанія пояснює своє рішення необхідністю суворого дотримання міжнародного експортного та санкційного законодавства.

Перехідний період триватиме до кінця березня: у цей час доступ до послуг залишатиметься активним, а кошти за передплату стягуватися не будуть. Однак після 31 березня всі активні передплати для російських та білоруських акаунтів будуть безповоротно анульовані.

«Ми щиро шкодуємо про будь-які незручності, які може викликати ця ситуація, і цінуємо ваше розуміння, оскільки дотримуємося обов’язкових вимог законодавства», — йдеться у зверненні команд Plesk і cPanel.

Масштаби проблеми та частка ринку

cPanel і Plesk — це платні панелі з графічним інтерфейсом, які дозволяють зручно адмініструвати сервери та вебсайти без використання командного рядка.

За оцінками російського доменного реєстратора «Рег.ру», наразі в зонах .ru та .рф на цих американських панелях працює щонайменше 50 тисяч сайтів. Тепер їхнім власникам доведеться екстрено шукати альтернативні рішення для міграції.

Цікаво, що оцінки популярності цих панелей різняться:

За власними даними WebPros, частка cPanel на світовому ринку сягає 94%, а Plesk — 31%.

Натомість аналітичний сервіс W3Techs віддає лідерство панелі hPanel від Hostinger (50%), ставлячи Plesk на друге місце (45%), а cPanel дає лише 2,1%.

На локальному ринку РФ та країн СНД ще з 2017 року домінувала місцева панель ispmanager (близько 70% ринку), а посилення санкційної політики останніми роками й так суттєво скоротило присутність американських IT-продуктів у регіоні.