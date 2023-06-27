Популярний в Україні месенджер втратить одну із версій

Розробники месенджера WhatsApp офіційно припинили підтримку ПК-клієнта, створеного на базі фреймворку Electron. Про це повідомляє портал WABetaInfo.

Тепер при відкритті застарілої програми WhatsApp на Windows або MacOS користувачів зустрічає повідомлення, в якому рекомендується видалити цю версію і завантажити нову.

WhatsApp на базі Electron з’явився у 2016 році. Насправді це звичайна веб-версія WhatsApp, оформлена в окрему програму. У 2022 році компанія випустила розроблений з нуля додаток, який позбавлений всіх недоліків Electron, у тому числі низької продуктивності та повільних анімацій інтерфейсу.

При цьому деякі користувачі незадоволені припиненням підтримки WhatsApp Electron. Згідно з джерелом, сучасна версія програми не надає користувачам бізнес-функцій, які були доступні у старому клієнті. Серед відсутніх можливостей є швидкі відповіді в бізнес-акаунті, управління каталогом магазину та багато іншого.

Користувачі, які втратили доступ до WhatsApp на ПК, можуть завантажити сучасний месенджер у Microsoft Store або на сайті WhatsApp.