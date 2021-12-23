Новий аналог Windows можна завантажити безкоштовно

Розробники ReactOS випустили оновлену версію операційної системи, яка намагається максимально копіювати інтерфейс та функціональність Windows. На роботу над нею пішло понад рік.





Як пише XDA Developers, в ReactOS 0.4.14 вперше з’явилося контекстне меню “Надіслати”, яке дозволяє швидко відправити файл через одну з програм, що підтримують цю функцію. Крім того, розробники впровадили опцію відкриття папки, де розташований той чи інший файл, та запуску командного рядка у відкритому каталозі.

Також у ReactOS 0.4.14 було покращено роботу Plug’n’Play, роботу операційки зроблено більш плавною, а споживання оперативної пам’яті знижено. Стверджується, що здебільшого вся операційна система має використовувати менше 100 мегабайт ОЗУ в стані очікування.

Завантажити “клон Windows” можна з офіційного сайту розробників. Незважаючи на те, ReactOS все ще досить далекий від того, щоб стати заміною Windows, це “вражаюче технологічне досягнення”, зазначає XDA Developers.