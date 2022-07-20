Softnews
Ілон Маск заявив про створення своєї цифрової копії
Ілон Маск продовжує ділитися інсайдами у твіттері. Нещодавно він повідомив, що Tesla скоро отримає інтеграцію зі Steam, а вчора в короткому твіті розповів про те, що вже завантажив віртуальну копію себе в хмару і поговорив із собою.
Автор Dogecoin Біллі Маркус запитав у соціальній мережі:
Якби ви могли завантажити свій мозок у хмару та поговорити з віртуальним собою, чи стали б ви друзями?
Ілон Маск не відповів на запитання, він просто написав , що вже зробив це.
Ймовірно, йдеться про якісь технології компанії Neuralink, які Маск ще не представив громадськості. Якщо йому справді вдалося зробити це, то йдеться про новий технологічний прорив.
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