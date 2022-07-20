Ілон Маск заявив про створення своєї цифрової копії

Ілон Маск продовжує ділитися інсайдами у твіттері. Нещодавно він повідомив, що Tesla скоро отримає інтеграцію зі Steam, а вчора в короткому твіті розповів про те, що вже завантажив віртуальну копію себе в хмару і поговорив із собою.





Автор Dogecoin Біллі Маркус запитав у соціальній мережі:

Якби ви могли завантажити свій мозок у хмару та поговорити з віртуальним собою, чи стали б ви друзями?

Ілон Маск не відповів на запитання, він просто написав , що вже зробив це.

Ймовірно, йдеться про якісь технології компанії Neuralink, які Маск ще не представив громадськості. Якщо йому справді вдалося зробити це, то йдеться про новий технологічний прорив.