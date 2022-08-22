Власники Android-смартфонів масово ставлять безкоштовний лаунчер, який симулює iOS

У світі є 2 типи людей: прихильники iOS та Android. І вони просто обожнюють порівнювати свої гаджети: у кого краща камера, у кого крутіший інтерфейс тощо. Але часом трапляються цікаві парадокси, за якими дуже цікаво спостерігати.





Та скільки б прихильників смартфонів з ОС Android не було, вони завжди мріятимуть про iOS. Про це свідчить нова хвиля популярності додатка Laucher iOS 16. Його можна завантажити у Google Play.

Ця програма з’явилася кілька років тому, але особливо популярною стала лише сьогодні. Суть додатка проста, він відтворює віджети, іконки, анімації, оформлення інтерфейсів як… на айфоні. Це свого роду симулятор, якщо його можна так назвати. Доступний безкоштовно та підтримується на багатьох смартфонах.

Аналітика завантажень показала, що Launcher iOS 16 вже встановили понад 50 млн людей у всьому світі. Це значить, що є 50 мільйонів людей, які б хотіли смартфон з ОС iOS. І це не зважаючи на те, що вартість деяких андроїдів може перевищувати iPhone чи коштувати так же само.

Звісно, додаток не запускає оригінальну операційну систему на смартфоні, а лише дає можливість деякою мірою насолодитись цим. Ідея проста та оригінальна. Адже є не прямою рекламою техніки з яблуком.

Android досі залишається лідером серед операційних систем. Але така підвищена цікавість до Laucher iOS 16 вказує на те, що багато людей замислюються над покупкою iPhone. Такі програми дають можливість безоплатно протестувати “можливості” айфонів, порівняти операційні системи між собою, обрати ту, що більше сподобалась.