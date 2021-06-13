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Xiaomi попалась на брехні та нові подробиці про флагман Mi 12

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Представник компанії відповів на запитання користувачів щодо шкоди недавно представленої швидкої 200 Вт зарядки. Ми готові спростувати його заяву в цій статті. Крім цього, передамо вам першу інформацію про наступний флагман Xiaomi, з якого і пропонуємо розпочати.


Навмисно не стали включати в статтю різні патенти, яких у Xiaomi безліч, але вже зараз відомо, що як і у випадку з MI 11, наступний флагман буде першим смартфоном у світі, що працює на базі ще не представленого чіпа від Qualcomm.

Згідно з інформацією від «DigiTimes», Snapdragon 895 буде побудований по 5-нм техпроцесу з використанням літографії від Samsung. Але набагато більше значення має новий модем, який крім підтримки швидкості до 10 Гбіт / с, відрізняється від попередника одночасною підтримкою мереж mmWave і Sub-6 ГГц, а також використанням технології Qualcomm 5G PowerSave 2.0, спрямованої на зниження енергоспоживання.

Ще однією цікавою особливістю Mi 12 стане LTPO дисплей, який дозволить:

  • Знизити витрату заряду акумулятора, за рахунок автоматичного перемикання частоти оновлення з 1 до 120 Гц
  • Розмістити фронтальну камеру під екраном

Нагадаємо що Xiaomi вже демонструвала роботу цієї технології, але до цих пір не впровадила її в серійне виробництво.

Швидка зарядка псує акумулятор?

Нещодавно компанія представила світу перший смартфон з підтримкою швидкої зарядки потужністю 200 Вт. Якій потрібно всього 8 хвилин, щоб повністю зарядити батарею ємністю 4000 мАг.

Нещодавно користувачів запросили випробувати новинку і в ході зустрічі, один із запрошених поцікавився:

Як така потужна зарядка позначається на зношенні акумулятора?

Представник Xiaomi відповів, що в ході випробувань, після 800 циклів використання, ємність акумулятора знизилася не більше ніж на 20%.

І хай вибачать нас всі любителі бренду, але це повна маячня. За майже 10 років роботи в сервісному центрі, ми не раз мали можливість переконатися в тому, що Xiaomi використовує в своїх смартфонах не зовсім преміальні комплектуючі (несподівано правда?). Проте, що ще важливіше, всі ці тести проводяться в ідеальних умовах, які далекі від реальному житті.

Якщо говорити по факту, то два абсолютно однакових смартфона Redmi Note 8T (мій і колеги) через півтора року використання мають різні показники корисної ємності АКБ.

Результати приблизні. Є й показники USB тестерів, але ми не стали їх використовувати, оскільки не всі їх зрозуміють.

Я заряджав смартфон швидкої зарядкою тільки при необхідності, зазвичай використовуючи зарядний блок меншої потужності, а мій колега тільки швидкою комплектною зарядкою.

Сама по собі швидка зарядка не шкодить акумулятору, його головний ворог – нагрів, а створювати ідеальні умови навряд чи хтось стане (підтримувати правильну температуру, знімати чохол, не чіпати в процесі, відключити фонові активності, мобільний інтернет і так далі). Тому будемо дуже здивовані, якщо через рік використання 200 Вт зарядки, смартфон збереже хоча б половину колишнього об’єму батареї.

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