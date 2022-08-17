У мережі з’явилася статистика впровадження версій Android

Компанія Google створила технологію Project Treble, щоб спростити та прискорити процес розгортання актуальних версій Android. Однак за 5 років існування ця технологія своєї мети не досягла. Більш того, нові дані Android Studio говорять про те, що результати впровадження Android 12 мало не плачевні. Майже чотири роки минуло відколи Google перестав публікувати звіти про розподіл версій Android по ринку, так що єдиним джерелом залишається Android Studio.





Останній звіт був у травні, але журналісти підрахували, що корпорація спробувала замаскувати гнітюче становище Android 11 і 12, видавши їхню частку як тільки Android 11. Більш правдиві звіти говорять про те, що Android 12 встановлено на 13.3% смартфонів, а Android 9 – на 14,5%. Цікаво, що лідерство Android 11 тільки зростає — планка піднялася до 27%. 22,3% смартфонів продовжують працювати на Android 10.