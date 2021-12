Складено топ-5 ігор на PlayStation 4 для двох і веселого кооперативу

Якщо згадувати посиденьки за приставкою 20-річної давності, то будь-яка гра давала можливість підключити два геймпади і включитися в спільну гру. Сьогодні таких проектів дуже мало. Ми відібрали для вас 5 найкращих ігор для PS4 на двох.





Сьогодні весь кооператив є онлайн-іграми. Кожен грає на своїй приставці або на ПК у себе вдома, спілкуючись з товаришами в голосовому чаті. Але що робити, якщо ви зібралися пограти вдвох на ps4, як у старі-добрі часи, сидячи перед одним телевізором із контролерами в руках?

Overcooked

Найпростіша гра. Такий висновок можна зробити насамперед при візуальній оцінці. Так, виглядає як порт з мобільних пристроїв. Так, мультяшна та з ухилом на дитячу аудиторію. Кат-сцени виглядають так, ніби розробники намагаються приколотись над нами. Командир загону кухонних героїв – цибулина, яка виглядає і звучить як Сталін, а його зациклені репліки викликають сміх буквально з перших секунд гри.

Гравцям належить годувати гіганта, який загрожує всіх з’їсти разом із планетою, якщо ви перестанете його годувати. Не те щоб просто підносити їжу до його пащі, а по-справжньому готувати її. З дотриманням рецептури. І повірте, цей злісний гігант страшний у своїх кулінарних уподобаннях.

Суп із цибулі. Бургер ось такий, щоб сир лежав не під котлетою, а над нею. Листя салату має з двох сторін покривати рибне філе. Або смажену страву у стилі англійської Fish & Chips. І це далеко не все, чим навантажуватиме вас злобний гігант. Страви він любить чергувати, і саме в заданій лиходієм послідовності вам доведеться їх подавати.

У чому головна проблема? Дуже часто геймплейні умови стають складними саме через вашу взаємодію з другом. Як? Справа в тому, що персонажі мають прискорення, яке ривком штовхає вас вперед. Так як таймер постійно цокає, і ви перманентно нічого не встигаєте, доводиться натискати це прискорення. При зіткненні з товаришем цей ривок відкидає його в протилежний бік. Виходить, що ви прискорилися, але сповільнили вашого товариша. До того ж рівні та локації пропонують усілякі ускладнення пересування по кухні: хитачка на кораблі закриває ходи від плити до видачі, крижані локації супроводжуються лунками, куди ви провалюєтеся досить легко і т.д.

Грати в Overcooked дуже весело. Вона досить різноманітна, завдяки величезній кількості DLC, що вийшли за час існування гри. Тим більше, що сьогодні можна пройти обидві частини, адже існує ще й Overcooked 2. Яка, до речі, також встигла розбагатіти доповненнями. Нудно вже точно не буде!

Huntdown

Якщо хочеться чогось класичного. Припустимо, схожого на Battletoads & Double Dragon чи Streets of Rage. Ми знайшли для вас дуже стильну та схожу на класику гру, Huntdown. Все ж таки вона серйозно відрізняється від вищезгаданих шедеврів, але грає приблизно так само.

Вийшла гра у 2021 році, 12 травня. Її вартість не стали задирати і відразу ж продавали за більш-менш згідливою ціною. Зазначимо, самобутня Huntdown буквально відразу сподобалася геймерам: не тільки олдовим, а й молодим фанатам ігор. Розробники із Coffee Stain Publishing дуже тонко відчувають стиль. Їм вдалося створити щось схоже на бойовики 80-х чи 90-х, які раніше часто ставали прототипами приставкових ігор.

Усього на вибір три персонажі. Кожен з них має унікальну зброю метального плану та пістолет з нескінченними патронами. Останній, до речі, теж відрізняється у кожного з героїв: у одного з них він потужніший, у іншого — стріляє залпом, а у третього — підвищений темп стрілянини зі стандартної гармати. Крім своєї амуніції, персонажі можуть підбирати автомати, дробовики та гранатомети із землі. Також є можливість брати зброю ближнього бою. Причому на локаціях, де вам протистоять вуличні бандити-хокеїсти, ви можете битися ключками, панки після смерті кидають біти, а байкери – розвідні ключі.

Стиль локацій та музичного супроводу вартий уваги. Боси не повторюються (а їх чимало), діють по-своєму, кожен босфайт виглядає унікально. Це одна з найкращих ігор для ps4 на двох. Якщо ви дасте їй шанс, зрозумієте, чому це так.

A Way Out

Коли гра була на межі релізу, всі довкола вважали, що на нас чекає щось легендарне. Причому видавець виявив грандіозну лояльність і не поскупився на стадії реалізації продукту. Чому? Грати в A Way Out можна тільки вдвох: сидячи за одним телевізором або в онлайні. У такому разі гравцям не доводилося купувати дві копії гри. Одна людина купила, а друга завантажила спеціальну версію безкоштовно, щоб грати з ним. Усім це дуже сподобалося.

Що сказати про гру? Сильний сюжет. Ви з другом гратимете за двох ув’язнених, які опинилися за ґратами за кардинально різних обставин. Один із них зразковий батько і чоловік, хибно звинувачений у вбивстві, а інший – рецидивіст, засуджений за збройне пограбування. Дивно, але такі докорінно різні люди в результаті стануть соратниками і вдало гармоніюватимуть на фоні один одного. Далі обійдемося без спойлерів.

Що на вас чекає? Погоні, поставлені у стилі голлівудських фільмів, бійки, перестрілки, головоломки та все в цьому дусі. Цікаві кат-сцени переривають динамічний геймплей і дають трохи відпочити — це сприймається дуже медитативно. Іншими словами, у грі A Way Out всього в міру.

Деякі геймплейні моменти можуть здатися нудними та химерними, проте загальне враження від кооперативу згладжує всі ці незначні шорсткості. Якщо ви хочете провести 5-6 годин незабутньо, то A Way Out – це найкраще на ps4 дозвілля.

It Takes Two

Якщо говорити про найкращі ігри на двох для ps4, то не можна оминути стороною володаря нагороди “Гра року 2021”, It Takes Two. Здається, студія Hazelight зрозуміла, як творити шедеври. Саме ці розробники створили вищезгадану гру A Way Out. Для ігрової індустрії це знаковий момент, коли кооперативна гра з мультяшним малюванням забирає головну премію року. Адже є за що…

Чоловік і дружина не розуміють одне одного, втомились жити разом і збираються подавати на розлучення. Головна невдача полягає в тому, що у них є маленька дочка, яка не погоджується з планами батьків. Вона знаходить чарівну «Книгу Любові» і, дотримуючись інструкції з неї, створює двох ляльок. Дівчинці залишалося лише заплакати на іграшки, щоб окропити їх сльозами. За допомогою цієї нехитрої магії, душі мами та тата вселяються в ляльок, і саме з цього моменту починається їхня захоплююча подорож.

Пройшовши крізь вогонь та воду, прикрості та радості ігрових моментів, батьки зрозуміють, що бути один без одного не можуть і не хочуть. Це дуже веселий, життєвий і, по-хорошому, корисний витвір Юсефа Фареса.

Засновник студії Hazelight Юсеф Фарес спочатку був кінорежисером. Саме тому кат-сцени та загальний сюжет можна порівняти з дуже хорошим фільмом.

Magicka 2

Якщо ви з товаришем не готові дуже серйозно вникати в сюжет і ламати голову над складними головоломками, а просто хочете відпочити за приставкою і добре посміятися, то і для вас у нас дещо є. Назва цього проекту – Magicka 2.

Для тих, хто грав насамперед, буде знайома механіка тутешньої взаємодії. Ви – чарівники. Жодного запасу чарів тут немає: чаклуйте скільки хочете і коли хочете. Тільки обережно, адже тут не відключено вогонь по своїх. Саме тому в процесі гри народжуються кумедні моменти з безглуздими вбивствами друга.

Вам доступні різноманітні стихії, на кшталт, вогню та води, життя та смерті. Комбінуючи їх, виходить небезпечна зброя, за допомогою якої ви боротиметеся з ворогами. Наприклад, ваш товариш чаклує вогняний струмінь, а ви – водяний. Що вийде? Пара! Яка буде наповал нищити ворогів. Тільки й тут є деякі нюанси: деякі комбінації або неможливі, або призведуть до вашої обопільної загибелі. Тож будьте гранично уважні.

Ми не розповіли про файтинги чи гоночки. Погодьтеся, ви і без нас могли здогадатися, що пограти вдвох на PS4 можна і в Tekken, і в Injustice, і у всіма улюблену Mortal Kombat. Наше завдання полягало в тому, щоб запропонувати вам нетривіальні рішення. Знавці ігор на PlayStation 4, звичайно, скажуть, що ці проекти їм вже встигли набриднути. Проте ми впевнені, що знайдуться й ті, хто нічого не чув хоча б про кілька ігор з нашого топ-5.