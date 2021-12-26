Вчені розповіли, що буде, якщо найпотужнішу ядерну бомбу, підірвати у найглибшій ямі на Землі

Ядерні і термоядерні бомби здатні відразу знищити ціле місто, а то й кілька. Найпотужніша бомба це Цар-бомба розроблена в Радянському Союзі, вона мала потужність 57000 кілотон. Для порівняння бомба, скинута на Хіросіму, мала потужність лише 16 кілотон. Внаслідок вибуху Цар-Бомби на полігоні утворився ядерний гриб заввишки 64 км та 100 км завширшки.





Перед цими випробуваннями багато хто боявся, що цей вибух, що стався в повітрі, може розколоти планету. У зв’язку з цим постає цікаве питання: що ж буде, якщо бомбу такої потужності скинути в найглибшу яму Землі?

Для того, щоб дати відповідь на це питання, слід розглянути два випадки. Є найглибша яма, викопана людиною, а саме Кольська надглибока свердловина, і є Маріанська западина, найглибша природна впадина на дні океану. Давайте розберемося з кожною окремо.

Почнемо з менш цікавого варіанта. Кольська надглибока свердловина, незважаючи на велику глибину, трохи більше 12 км, має маленький діаметр: 92 сантиметри на поверхні і всього 22 см на дні. Тому опустити туди будь-яку бомбу не вийде, найпотужніша бомба, яка пролазила б на дно Кольської свердловини, має потужність лише 72 тони. Внаслідок такого вибуху сейсмографи виявлять малі коливання, але це жодним чином не вплине на стан рельєфу та прилеглі поселення, просто яма стане ще трохи глибшою та ширшою, хоча, швидше за все, її завалить уламками.

Цікавішою буде розмова про Маріанську западину і Цар-бомбу, яку туди точно можна помістити. Глибина Маріанської западини становить близько 11 км. Тиск на такій глибині більш ніж у 1000 разів перевершує атмосферний.

Припустимо, на самому дні западини стався вибух Цар-бомби, внаслідок виділення енергії вода і ґрунт сильно нагріються і місцева нечисленна фауна загине. Ядерний гриб піднімається на таку висоту, яку йому дозволяє зовнішній тиск, тому в Маріанській западині сам гриб буде близько кілометра в “поперечнику” і зникне майже так само швидко, як і утвориться. Величезна кількість радіоактивного випромінювання буде поглинена водою і до поверхні дійде лише мала його частина, яка не загрожуватиме мешканцям прилеглих островів. Залишки радіоактивних речовин з бомби здебільшого осядуть на дні самої западини і теж не нестимуть загрози мешканцям поверхні.

Чи може такий вибух розколоти землю?

Незважаючи на те, що потужність вибуху Цар-бомби колосальна за людськими мірками, вона досить мала за мірками планети і її недостатньо навіть для того, щоб тектонічні плити істотно зрушили, не кажучи вже про те, що більшість енергії піде у воду.

На Землі регулярно відбуваються землетруси, енерговихід яких можна порівняти з Цар-бомбою, і вони несуть небезпеку лише тим містам, які знаходяться поруч з їх епіцентром, а раз на кілька років відбуваються і в тисячі разів потужніші землетруси, але вони не призводять до розколу планети. Згідно з розрахунками вчених: усієї ядерної зброї, створеної за всю історію, не вистачило б, щоб розколоти Землю.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що вибух найпотужнішої бомби в найглибшій западині Землі глобально ніяк не вплине на планету, тому що Земля дуже велика, щоб на неї впливали такі маленькі виділення енергії.