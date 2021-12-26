Наскільки швидкою та дорогою є оперативна пам’ять DDR5?

П’яте покоління оперативної пам’яті вже доступне, тому ви можете поставити нову планку ОЗП при складанні ігрового ПК. Але перед цим важливо розібратися, наскільки швидкою та дорогою є ця пам’ять. Сьогодні ми поговоримо саме про це.





Оперативна пам’ять типу DDR5 вже вийшла. Чіпи Intel 12-го покоління під кодовою назвою Alder Lake підтримують DDR5 і перші модулі ОЗП вже почали з’являтися на полицях магазинів.

Через кілька років DDR5 напевно заполонить весь світ і встановлюватиметься у кожен сучасний комп’ютер, що досить добре. Перший досвід використання нової пам’яті на споживчих ПК показує, що ОЗП працює набагато швидше, ніж DDR4.

Однак наскільки швидкою вона є і скільки коштує порівняно із DDR4? Чи варто намагатися придбати модуль DDR5 зараз? Трохи нижче ми відповімо на всі запитання.

DDR5 ШВИДШЕ ЗА DDR4

Логічно, що кожне нове покоління ОЗП швидше за попереднє, проте це далеко не єдина зміна.

Частота оперативної пам’яті, як правило, є головним показником продуктивності ОЗП. У випадку DDR5 він неймовірно високий.

Відразу після виходу пам’ять DDR4 видавала частоту 2133 МГц. Потім вона збільшилася до 3600 МГц і навіть вище у випадку високопродуктивних модулів.

Базова частота DDR5 вдвічі більша – показник дорівнює 4800 МГц, а найбільш продуктивні моделі можуть похвалитися неймовірними 6400 МГц!

Це все не просто цифри, оскільки показники частоти значно впливають на швидкість, адже найкрутіші планки ОЗП типу DDR4 мають максимальну частоту 5000 МГц (проте їх важко знайти, а ціна досить висока).

Крім того, очікується, що найближчими роками частота DDR5 зросте до 8400 МГц, що на даному етапі неможливо уявити. І ніхто навіть не знає про межу нової технології!

Частота – не єдине вдосконалення. Варто відзначити і менше енергоспоживання, оскільки DDR5 знижує напругу живлення мікросхем з 1,2 до 1,1 В.

Все це обумовлено тим, що в стандарті DDR5 вперше передбачено вбудовану схему управління живленням, яку перенесли з материнської плати. Це серйозна архітектурна зміна, завдяки чому, власне, розробники й досягли такого високого збільшення частоти.

Також слід згадати і ємність пам’яті. DDR5 значно покращує і цю складову. У випадку DDR4 на одному модулі DIMM максимум зазвичай становив 32 ГБ. Таким чином, на материнській платі з чотирма слотами DIMM можна було досягти 128 ГБ ОЗП.

Однак на DDR5 модулі здатні обробляти до 64 Гбіт. Таким чином тепер одна планка може мати ємність до 128 ГБ кожна!

Це говорить нам про те, що в повністю укомплектованій системі з чотирма слотами ви можете досягти неймовірних 512 ГБ оперативної пам’яті, що вчетверо більше в порівнянні з DDR4. Проте тут постає питання: що взагалі можна робити з таким великим обсягом оперативної пам’яті на звичайному ПК?

Щиро кажучи, ми не знаємо. Однак факт залишається фактом – тепер ви можете оснастити свій ПК таким обсягом пам’яті.

ЦІНА?

При пошуку планки оперативної пам’яті типу DDR5 для нової системи ви повинні враховувати ціну. Звичайно, трохи пізніше вартість помітно знизиться (коли DDR5 стане більш масовою технологією), проте на момент виходу різниця в ціні між DDR5 та DDR4 дуже відчутна.

Як приклад ми розглянемо ціни на оперативну пам’ять G.Skill – планки цієї компанії, як правило, є оптимальним співвідношенням ціни та якості, а ще це один з найпопулярніших брендів на ринку.

На момент написання статті комплект оперативної пам’яті G.Skill Ripjaws V DDR4 об’ємом 32 ГБ із частотою 3200 МГц обійдеться від 3400 гривень. Модель з частотою 3600 МГц коштує приблизно 5000-6000 гривень.

Остання ціна на комплект Ripjaws S5 DDR5 об’ємом 32 ГБ та частотою 5200 МГц становила 20 тисяч гривень! Крім того, продукт має неймовірно великий попит, тому знайти його за звичайною роздрібною ціною – завдання складне.

І це ми ще не згадували DDR5 з RGB підсвічуванням! Звичайні планки ОЗП і так вдарять по гаманцю, а з підсвічуванням все ще гірше. Так, наприклад, комплект G.Skill Trident Z5 на 32 ГБ у Європі коштує 900 євро .

Крім того, з доступністю тут також є проблеми. Такі захмарні ціни насамперед пов’язані з великим попитом та низькою пропозицією. Все це відбувається через брак вищезгаданих контролерів живлення PMIC, оскільки термін їх поставки значно збільшився, що і викликає затримки у всьому ланцюжку поставок.

ЧИ ВАРТО КУПУВАТИ DDR5 НА ЦЬОМУ ЕТАПІ?

Звичайно, DDR5 пропонує серйозні поліпшення в порівнянні з попередніми поколіннями ОЗП, проте з’являється відчуття, що всі ці апгрейди нам просто нав’язують. Отже, виникає питання: чи потрібно взагалі купувати пам’ять DDR5, якщо ви хочете зібрати новий ПК?

Ні. Принаймні поки що.

На момент написання статті єдиними процесорами, що підтримують пам’ять DDR5, є Intel 12 покоління під кодовою назвою Alder Lake.

Тим не менш, навіть якщо ви купите процесор 12-го покоління для своєї нової збірки, вам не обов’язково стане в пригоді ОЗП DDR5. На ринку є материнські плати з підтримкою DDR5, проте ви все ще можете придбати материнську плату зі слотами DDR4, якої буде достатньо.

Крім того, при виборі Ryzen або старіших чіпів Intel, ви будете обмежені тільки DDR4.

Проте за кілька років ситуація неодмінно зміниться. Зараз ми перебуваємо в «перехідному періоді» між DDR4 та DDR5. Виробники процесорів будуть підтримувати обидві технології протягом кількох років.

Але через деякий час використання DDR4 буде припинено. Це, швидше за все, відбудеться одразу після того, як ціни на DDR5 почнуть падати.

Не варто також забувати, що деякі ПК все ще працюють на оперативній пам’яті DDR3 (а це на секунду два покоління назад!), тому чекати миттєво переходу на DDR5 не варто.

Якщо ви ставите питання, вибрати DDR5 чи DDR4, то на даний момент ми рекомендуємо останню. Всі ці надшвидкі швидкості не варті додаткових грошей. Не кажучи вже про всі ті турботи, якими супроводжується покупка DDR5, так як, повторимося, на ринку утворився дефіцит – придбати нову планку ОЗП практично неможливо.

ПІДСУМКИ: ШВИДКО, АЛЕ ДОРОГО

Оперативна пам’ять DDR5 видає блискавичну швидкість, яка вдвічі перевищує попереднє покоління DDR4 ОЗП. Але це нова технологія, а нові технології завжди дорогі. Більш розумним рішенням буде трохи почекати та перейти з DDR4 на DDR5 пізніше.