Стали відомі ціни Google Pixel 11: базові моделі подорожчають, але є нюанс

До презентації нових смартфонів Google залишилося небагато часу, але ключові подробиці про серію Pixel 11 вже з’явилися в мережі. За даними витоку, компанія готує чотири моделі: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL та складаний Pixel 11 Pro Fold.

Базовий Pixel 11 у версії з 256 ГБ пам’яті може коштувати 999 євро, а варіант на 512 ГБ — 1129 євро. Pixel 11 Pro оцінюють у 1199 євро за 256 ГБ, 1329 євро за 512 ГБ і 1589 євро за 1 ТБ. За Pixel 11 Pro XL доведеться заплатити від 1399 до 1789 євро, залежно від обсягу пам’яті. Найдорожчим стане Pixel 11 Pro Fold: його ціна, за попередніми даними, стартує з 1999 євро і може сягати 2389 євро за версію на 1 ТБ.

На перший погляд, Pixel 11 і Pixel 11 Pro стануть дорожчими за попередників. Але є важливий нюанс: цього разу базові версії мають отримати 256 ГБ пам’яті замість 128 ГБ. Якщо порівнювати саме версії з однаковим обсягом накопичувача, ціни фактично залишаються на рівні Pixel 10. А ось Pixel 11 Pro XL і Pixel 11 Pro Fold справді можуть подорожчати приблизно на 100 євро.

Також стали відомі можливі кольори смартфонів. Pixel 11 має вийти у сірому, чорному, рожевому та зеленому кольорах. Для моделей Pro очікуються білий, чорний, рожевий і зелений варіанти, тоді як складаний Pixel 11 Pro Fold буде доступний у чорному та зеленому. Версії на 1 ТБ, за даними витоку, продаватимуться лише в чорному кольорі.

Офіційна презентація Made by Google 2026 запланована на 12 серпня. Продажі смартфонів, за попередньою інформацією, можуть стартувати 20 серпня 2026 року. Крім Pixel 11, на заході також очікують новий Pixel Watch 5 і, можливо, оновлені навушники Pixel Buds Pro.