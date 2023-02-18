Xiaomi 13 Ultra: відомі характеристики та ціна топового камерофону

Камерофон Xiaomi 12S Ultra був представлений минулого літа і наробив багато шуму, тому очікування до його наступника відповідні. Згідно з останніми новинами, новий 13 Ultra вийде раніше – у березні 2023-го. Головні моменти по флагману: його ціна, дизайн та характеристики вже відомі.

Який виглядає новий Xiaomi 13 Ultra?

Минулого тижня в мережі зненацька з’явилися CAD-рендери, що демонструють «горбатий» дизайн 13 Ultra. Історія здобула продовження і сьогодні китайці опублікували реальне фото інженерного зразка, на якому добре видно масивну камеру смартфона.

Як і у минулого покоління, вона складається з чотирьох модулів, які вписані у великий круглий об’єктив. Але на відміну від попередника, майданчик помітно випирає над рештою спинки, що опосередковано свідчить про наявність серйозних апгрейдів по начинці.

На місці також логотип Leica та поверхня з еко-шкіри. А ось білого кольору в минулому поколінні не було, 12S Ultra продавався у темних кольорах – Black та Dark Green.

Характеристики вже відомі

Якщо говорити про характеристики, Xiaomi 13 Ultra отримає передове залізо. Очікується 6.6-дюймовий AMOLED-дисплей з 2K роздільною здатністю та адаптивною частотою 120 герц, топовий чіп Snapdragon 8 Gen 2 та потужна система камер. Буде чотири об’єктиви: головний – 50 МП сенсор Sony IMX989 з OIS та регульованою діафрагмою f/1.6-2.4, та три додаткові модулі по 50 МП кожен (ультраширик, портретний зум 2.6х та перископ з далекобійним оптичним наближенням 5х). Роздільна здатність фронтальної камери становить 32 мегапікселі.

Автономність смартфона забезпечить акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою 90-ватного проводового та 50-ватного бездротового заряджання. Також Xiaomi 13 Ultra отримає вологозахист IP68, стереозвук, модуль NFC та інші флагманські фішки. З коробки девайс працюватиме під керуванням Android 13 із фірмовим інтерфейсом MIUI 14.

Ціна та дата виходу Xiaomi 13 Ultra

Згідно з витоком з Weibo, прем’єра флагмана запанована на березень 2023 року. Вартість Xiaomi 13 Ultra буде дуже високою. Так, за версію з 12/512 ГБ пам’яті попросять 7999 юанів, а це приблизно ~1162 долари. Для порівняння, найдорожчі китайські флагмани – Xiaomi 12S Ultra та Vivo X90 Pro+, на даний момент коштують 6999 юанів, тобто на 145 $ дешевше.