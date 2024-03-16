У США літак Boeing втратив частину обшивки під час польоту

Пасажирський авіалайнер Boeing 737-800 американської компанії United Airlines приземлився в місті Медфорд штату Орегон (США) без зовнішньої панелі. Про це повідомляє телеканал Fox News, посилаючись на представника авіакомпанії.

У матеріалі вказується, що напередодні цей авіарейс вилетів із Сан-Франциско і благополучно сів у пункті призначення, однак під час післяпольотного огляду інспекцією виявилося, що на повітряному судні відсутня зовнішня панель. Після цього аеропорт на деякий час зупинив роботу і перевірив злітно-посадкову смугу та аеродром на наявність загубленого елемента обшивки, але він так і не був знайдений.

Згідно з інформацією авіаперевізника, на борту літака летіли 139 пасажирів і шість членів екіпажу, ніхто з них не постраждав. Режиму НС у повітряній гавані не оголошували.

До цього один із найбільших у світі виробників авіаційної, космічної та військової техніки Boeing провалив 33 із 89 технічних перевірок Федерального управління цивільної авіації США.