Розкрито ціну realme GT6 – конкурента OnePlus Ace 3 Pro

В інтернеті з’явився скріншот із цінником нового китайського флагмана realme GT6, який буде представлений 9 липня.

Судячи зі скріну, смартфон вийде за ціною від 3199 юанів або 440 доларів. Тобто новинка конкуруватиме з OnePlus Ace 3 Pro, який дебютував у червні з таким же цінником за початкову конфігурацію пам’яті.

Про realme GT6 відомо майже все. Апарат отримає LTPO OLED-екран з піковою яскравістю 6000 ніт, процесор Snapdragon 8 Gen 3, акумулятор на 5800 мА*год і швидку зарядку потужністю 120 Вт. Топова версія смартфона має оснащуватися 24 ГБ ОЗП і 1 ТБ ПЗП.

Камери: основна на 50 Мп із сенсором Sony IMX890 і підтримкою оптичної стабілізації зображення, надширококутний об’єктив 8 Мп і фронтальний датчик на 16 Мп. Телефон вийде в трьох кольорах, зокрема Moon Exploration Edition.

Для довідки: на глобальному ринку вже продається realme GT6, але це зовсім інший смартфон.