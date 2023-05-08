Єврокомісія заборонить продаж iPhone, якщо Apple хитруватиме з Type-C роз’ємом

Євросоюз ухвалив закон, згідно з яким після 2024 року буде заборонено продаж усіх портативних пристроїв, які не використовують порт USB-C для заряджання та передачі даних. Багато виробників давно виконали всі вимоги і у них немає причин для занепокоєння, проте Apple – одна з небагатьох компаній, яка вперто дотримується свого роз’єму Lightning. Щоб не втратити величезний ринок, купертинівці перейдуть на Type-C вже у вересні цього року, разом з наступним поколінням iPhone 15. Однак були інсайди, що компанія абсолютно у своєму стилі обмежить функціональність роз’єму Type-C, який зможе розкрити весь свій потенціал тільки при використанні фірмових кабелів, зарядних пристроїв та аксесуарів Apple (з сертифікацією MFI). Ця інформація не вислизнула від Євросоюзу.

Як повідомляє Die Zeit, європейський комісар з промисловості Тьєррі Бретон повідомив Apple у листі, що обмеження роз’єму USB-C – це погана ідея. “Пристрої, які не відповідають вимогам універсального зарядного пристрою, не будуть допущені до продажу на ринку ЄС”, – написав політик. До кінця року ЄС опублікує посібник із забезпечення одноманітного тлумачення закону.

Це не єдине зобов’язання, яке Євросоюз поклав на гіганта з Купертіно. Вже в наступному випуску операційної системи iOS, нарешті, буде дозволено встановлення програм із сторонніх джерел. Але ще треба побачити, як ця зміна буде реалізована на практиці. Тобто. чи буде установка обмежена лише офіційними магазинами додатків, або ж на iPhone можна буде встановити «зламані» версії софту, як це дозволяють робити Android-смартфони.