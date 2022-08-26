Apple випустить iPhone 14 Pro, який змінює колір задньої кришки під Сонцем

Трохи більше, ніж за тиждень Apple проведе презентацію нових iPhone. І оскільки захід вже зовсім близький, інсайдери почали ділитися «фінальними витоками» про пристрої.





У Мережі з’явилося відео, на якому користувач тримає в руках iPhone 14 Pro у незвичайному забарвленні. На перший погляд, смартфон здається синім. Але якщо його повернути, стає зрозуміло, що задня кришка змінює свій колір.

Користувачі вже встигли прозвати нову варіацію iPhone 14 Pro “хамелеоном”. При цьому не зовсім зрозуміло, чи Apple якось обігруватиме цікаву особливість заднього покриття смартфона.

Нагадаємо, що презентація iPhone 14 відбудеться 7 вересня. Захід пройде як в онлайн, так і в офлайн-форматі. Вперше із 2019 року.