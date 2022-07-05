Xiaomi 12S Ultra – справжній монстр, але з Ахилесовою п’ятою

Фотоможливості смартфонів за останні кілька років зробили крок далеко вперед, проте жоден апарат не досяг у цьому плані такого прогресу як представлений днями Xiaomi 12S Ultra. Принаймні так заявляє сама китайська компанія.





Головною особливістю Xiaomi 12S Ultra стала головна камера. Тут використовується 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX989 із небувалим для телефону розміром – 1 дюйм. Для порівняння, це на 172% більше, ніж у iPhone 13 Pro Max, а за рахунок розмірів матриця стала на 76% світлочутливішою. Повідомляється, що створення IMX989 коштувало 15 мільйонів доларів, а розробкою займалися Sony і Xiaomi.

Разом із компанією Leica китайці оптимізували програмну частину камери. Додаток почав працювати на 32.5% швидше, а час його запуску скоротився на 11%. Крім того, Xiaomi 12S Ultra вміє знімати 10-бітові RAW-знімки та робити до 30 кадрів за секунду в режимі швидкісної зйомки. Компанію головному модулю складають ширококутна камера з роздільною здатністю 48 МП та телефото-модуль з аналогічною роздільною здатністю, 5-кратним оптичним зумом та стабілізацією.

Xiaomi 12S Ultra має чим козирнути і крім камери. Флагман отримав 6.73-дюймовий 2К AMOLED дисплей з максимальною яскравістю 1500 кд/м2, глибиною кольору 10 біт та адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц. За словами Xiaomi, це найдорожчий екран, який фірма колись ставила у свої смартфони.

Xiaomi 12S Ultra став одним із перших пристроїв на новому процесорі Snapdragon 8 Plus Gen 1, у зв’язці з яким працюють до 12 ГБ оперативної та до 512 ГБ постійної пам’яті.

Акумулятор тут на 4860 мАг, а за його роботу відповідають спеціальні чіпи – Surge P1 та Surge G1. Перший контролює зарядку, другий – керує акумулятором та оптимізує енергоспоживання в режимі реального часу. За рахунок такої системи автономність девайсу зросла на 3-5%.

Потужність зарядки по дроту складає “всього” 67 Вт (а не 120 Вт, як належить топовій моделі – це вищезгаданий “недолік”). Також смартфон заряджається бездротовим способом – 50 Вт, і є 10-ватна зворотна зарядка.

Також новинка отримала стереодинаміки Harman/Kardon, NFC, ІЧ-порт, корпус сертифікацією за стандартом IP68 та задником із силіконової шкіри. Виробник заявляє, що матеріал легко очищається від бруду за допомогою звичайної серветки і має відмінну зносостійкість.

Технічні характеристики Xiaomi 12S Ultra

Екран: 6.73″, AMOLED, 2K (3200×1440 px), 1-120 Гц;

Процесор: Snapdragon 8 Plus Gen 1 (2.2 ГГц, 7 нм), графіка Adreno 730;

Постійна пам’ять: 256/512 ГБ;

Оперативна пам’ять: 8/12 ГБ;

Основна камера: 50 Мп (IMX989, f/1.9, 1″, OIS) + 48 Мп (IMX586, f/2.2, 128 градусів, ширик) + 48 Мп (IMX586, f/4.1, 5-кратний оптичний зум, 120- кратний цифровий зум, телефото-об’єктив)

Акумулятор: 4860 мАг, 67 Вт швидке заряджання, 50 Вт бездротове заряджання, 10 Вт зворотне заряджання.

Ціна та дата виходу Xiaomi 12S Ultra

У Китаї новинку оцінили так:

Xiaomi 12S Ultra 8/256 ГБ – 5999 юанів (~$860);

Xiaomi 12S Ultra 12/256 ГБ – 6499 юанів (~$930);

Xiaomi 12S Ultra 12/512 ГБ – 6999 юанів (~$1000).

На інших ринках смартфон з’явиться пізніше.