OnePlus 11 обіцяє не розчарувати фанатів бренду

Останній флагман OnePlus не виправдав очікувань та був прохолодно прийнятий користувачами. Компанія запевнила, що OnePlus 11 буде кращим, і є багато ознак того, що китайці обіцянку стримають. Характеристики новинки виглядають дійсно багатообіцяюче.

Яким буде OnePlus 11?

Дата виходу OnePlus 11 залишається під сумнівом, але індійський інсайдер Йогеш Брар вже розкрив специфікації моделі. Згідно з витоками, смартфон буде оснащений 6.7-дюймовим дисплеєм LTPO з роздільною здатністю 2K та адаптивною частотою оновлення до 120 Гц.

Флагман працюватиме на базі Snapdragon 8 Gen 2 – новітнього процесора Qualcomm, який був представлений лише кілька днів тому. Це восьмиядерний чіп, виконаний за техпроцесом 4 нм, який складається з одного надпотужного ядра Cortex-X3, здатного розганятися до 3.19 ГГц, двох ядер Cortex-A715 з тактовою частотою 2.8 ГГц і трьох енергоефективних ядер Cortex-A510 з максимальною швидкістю. Він також включає графічний чіп Adreno 740, який апаратно підтримує трасування променів.

Потужний процесор підтримуватиметься 8/12 ГБ оперативної пам’яті, а обсяг сховища становитиме 128 чи 256 ГБ.

Що ще запропонує OnePlus 11?

Виробник наголосить на фотоможливостях пристрою. Основна камера є 50-мегапіксельним модулем на базі сенсора Sony IMX890. Також буде 48-мегапіксельна камера для надширококутних фотографій та додаткова 32-мегапіксельна камера, швидше за все, зум-об’єктив. Алгоритми для обробки фото розроблені разом із фахівцями Hasselblad.

Крім того, OnePlus 11 запропонує акумулятор ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкого провідного заряджання потужністю 100 Вт і бездротового заряджання потужністю 50 Вт. Працювати все це буде на базі операційної системи Android 13 та інтерфейсу OxygenOS 13. У нову модель флагмана має повернутися фізичний перемикач режимів звуку, який китайці забрали з OnePlus 10.

Дата виходу смартфона поки не повідомляється, але очікується, що пристрій з’явиться на ринку у першому кварталі 2023 року. Разом з ним буде представлена ​​більш дорога версія OnePlus 11 Pro.