Xiaomi Mix Fold 4 покажуть цього тижня: що відомо про новинку

Компанія Xiaomi нарешті офіційно підтвердила, що представить новий складаний смартфон Mix Fold 4 вже 19 липня. Бренд навіть опублікував постер, що розкриває дизайн і ключові характеристики девайса.

Судячи із зображення, Xiaomi Mix Fold 4 буде доступний щонайменше в синьому і білому кольорі. На задній панелі пристрою розташований прямокутний модуль камери з невеликим вигином по нижньому краю. Цілком імовірно, що смартфон також вийде в чорному кольорі.

Xiaomi вже підтвердила, що Mix Fold 4 отримає чипсет Snapdragon 8 Gen 3, щоб конкурувати з Vivo X Fold 3 Pro, Honor Magic V3 і Samsung Galaxy Z Fold 6 на китайському ринку. У топовій конфігурації девайс запропонує 16 ГБ оперативної і 1 ТБ вбудованої пам’яті.

За заявою бренду, Mix Fold 4 стане першим складним телефоном із шарніром Xiaomi Dragon Bone Hinge 2.0, який значно підвищить надійність при збереженні його тонкості. Також компанія заявила, що складаний флагман важить 226 г при товщині 9,47 мм.

Більш детальна інформація про новинку очікується найближчими днями.