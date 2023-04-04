У геймерів змінилася «народна відеокарта»

Компанія Valve опублікувала статистику заліза користувачів сервісу цифрових копій ігор Steam за березень 2023 року, з якого випливає, що в рейтингу найпопулярніших відеокарт з’явився новий лідер – GeForce RTX 3060 від Nvidia.

Відзначається, що відеокарта RTX 3060 різко стала найпопулярнішою серед геймерів. Її частка з 4,21% зросла одразу на 6,23%, у результаті склавши 10,4%. Друге місце посіла RTX 2060 із 7,89% (плюс 3,41% за місяць).

Згідно зі статистикою, серед геймерів операційна система Windows 10 залишається найпопулярнішою. Її частка становить 73,95% (зростання на 11,62 в.п. на місяць). При цьому Windows 11 втратила 9,65% і за підсумками березня її частка становить менше ніж чверть від усіх ОС — 22,41%.

Серед користувачів Steam помітно домінування відеокарт від Nvidia – 82,63% користуються обладнанням американської технокомпанії. 10,62% користувачів – за AMD, а лише 6,33% – за Intel .

Однак Intel все ще має серйозну перевагу у статистиці процесорів (74,46%). Найближчий конкурент – AMD із 25,54%.