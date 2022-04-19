Американський підприємець Ілон Маск назвав себе безхатьком. В інтерв’ю для TED глава компаній Tesla та SpaceX заявив, що спить у друзів.





Згідно з Forbes, Маск — найбагатша людина на планеті, його власний капітал оцінюється в 269,5 мільярда доларів. Сам інженер стверджує, що витрачається тільки на справді потрібні зручності. «У мене немає яхти, я не відпочиваю, тому обсяг особистого споживання у мене невисокий. Єдиний виняток — особистий літак, але без нього я втратив би робочий час», — заявив підприємець і додав, що люди, які вважають його проблематичним через фінансовий стан, помиляються.

Маск зазначив, що зараз навіть не володіє власною нерухомістю і весь час гостює у друзів. Підприємець продав свій останній особняк на початку грудня 2021 року і офіційно став безпритульним після того, як у травні 2020-го пообіцяв позбутися всього фізичного майна.

За кілька тижнів після продажу останнього будинку Маска запідозрили у таємному пошуку нового житла. За інформацією Wall Street Journal, інженер збирався купити нерухомість поруч із особняком друга Кена Хауері, у якого жив близько року.