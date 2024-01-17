5 фішок Samsung Galaxy S24: що чекати від нового флагмана

Сьогодні відбудеться анонс довгоочікуваної флагманської лінійки Samsung Galaxy S24. Про смартфони відомо майже все. Які нововведення найбільш важливі?

У нову лінійку Samsung Galaxy S традиційно увійдуть три моделі: базова Galaxy S24, велика Galaxy S24+ та флагманська Galaxy S24 Ultra. За дизайном трійця нагадає моделі минулого покоління, але технічних відмінностей та нових фішок вистачає. І ось найцікавіші.

5 головних нових фішок Samsung Galaxy S24

Трохи збільшиться і стане значно яскравішим екран. Samsung Galaxy S24 отримає 6,2-дюймову Dynamix AMOLED 2X панель замість 6,1-дюймової. Показник пікової яскравості зросте з 1750 ніт до 2600.

Samsung впровадить у смартфон технологію штучного інтелекту. За допомогою ШІ реалізують, наприклад, функцію синхронного перекладу мови співрозмовника з іншої мови. Очевидно, сильно порозумнішає голосовий помічник.

Третє важливе нововведення – швидший процесор. Залежно від регіону це буде або трохи розігнаний Snapdragon 8 Gen 3 або Exynos 2400.

Зрозуміло, не забудуть про покращення системи охолодження. За даними авторитетного інсайдера Ice Universe, площа камери випаровування зросте в 1,5 рази в порівнянні з Galaxy S23.

Нарешті, підвищиться ємність акумулятора – з 3900 до 4000 мА * год.

5 головних нових фішок Samsung Galaxy S24+

У Samsung Galaxy S24+ дисплей у порівнянні з моделлю минулого покоління покращать ще сильніше. По-перше, підвищать діагональ та яскравість — до 6,7 дюйма та 2600 ніт відповідно. По-друге, збільшать дозвіл – до QHD+.

На відміну від Galaxy S24 обсяг оперативної пам’яті збільшать – до 12 ГБ. А це рівень флагмана Galaxy S24 Ultra. Місткість накопичувача, втім, залишать такою ж – 256 або 512 ГБ.

Акумулятор додасть 200 мА * год – з 4700 “розростеться” до 4900 мА * год.

Міняти потужність зарядки не стануть. Площа випарної камери збільшать у 1,6 рази.

Як і у Galaxy S24, у «Плюсу» будуть ШІ-функції, а також чіпсет Snapdragon 8 Gen 3 або Exynos 2400.

5 головних нових фішок Samsung Galaxy S24 Ultra

Флагманська модель виявиться єдиною, яка у всіх регіонах продаватиметься з чіпом Snapdragon 8 Gen 3. Це топова SoC від Qualcomm, найпотужніша для Android-пристроїв.

Смартфон отримає повністю плоский, а не злегка вигнутий, як у Galaxy S23 Ultra, екран Dynamic AMOLED 2X з діагоналлю 6,8-дюйми, роздільною здатністю 3088 × 1440 пікселів, кадровою частотою 120 Гц і піковою яскравістю 2600 ніт. Захист екрану забезпечить скло Corning Gorilla Glass Victus 3.

Як iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra оснастять корпусом з титановою рамкою. Теоретично це підвищить міцність.

Смартфон отримає камеру з новим телевізором на 50 Мп із 5-кратним наближенням без втрати якості. Galaxy S24 Ultra зможе знімати відео з роздільною здатністю 4K з частотою 120 fps.

Версії з 8 ГБ ОЗУ не буде, лише з 12 ГБ.