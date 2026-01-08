Motorola Watch: фітнес-годинник з алгоритмами Polar всього за €100

На виставці CES 2026 бренд Motorola анонсував нову модель смарт-годинника під лаконічною назвою Motorola Watch. Головною особливістю гаджета стало партнерство з відомою спортивною науково-дослідною компанією Polar, завдяки чому пристрій отримав просунуті функції моніторингу здоров’я.

Характеристики та дизайн Годинник отримав круглий 1,43-дюймовий OLED-екран, захищений склом Gorilla Glass 3. Корпус діаметром 47 мм виконано з алюмінію, він має захист від води та пилу за стандартом IP68. Пристрій працює на власній операційній системі Motorola (не Wear OS), що забезпечує високу автономність — до 13 днів роботи (або 7 днів з увімкненим Always-on Display). Виробник обіцяє, що 5 хвилин зарядки вистачить на цілий день роботи.

Функціонал від Polar Завдяки співпраці з Polar, годинник підтримує фірмові алгоритми:

Smart Calories (розумний підрахунок калорій);

(розумний підрахунок калорій); Nightly Recharge (оцінка відновлення за ніч);

(оцінка відновлення за ніч); Activity Score (аналіз активності).

Також доступні стандартні функції: пульсоксиметр, моніторинг сну та стресу, GPS, нагадування про прийом ліків та можливість відповідати на дзвінки.

Ціна Продажі стартують у лютому. Вартість версії з силіконовим ремінцем складе 99,99 євро, а варіант зі сталевим браслетом коштуватиме 149,99 євро.