Рятівні подушки для літаків: інженери представили інноваційну систему безпеки на основі ШІ

Інженери з BITS Pilani розробили унікальну систему безпеки для літаків, яка має на меті кардинально змінити підхід до порятунку пасажирів під час аварійних посадок. Проєкт під назвою Project REBIRTH використовує технології штучного інтелекту та зовнішні подушки безпеки для мінімізації наслідків неминучої катастрофи.

Система активується автоматично, коли літак опускається нижче 914 метрів і виявляє критичну ситуацію. У цей момент навколо фюзеляжу розгортаються зовнішні подушки, що складаються з шарів кевлару та неньютонівської рідини. Ці подушки надуваються всього за дві секунди, поглинаючи енергію удару під час жорсткої посадки і знижуючи силу впливу на літак більш ніж на 60%.

Штучний інтелект у цій системі контролює ключові параметри польоту, включаючи швидкість, висоту, стан двигунів та дії пілота. Якщо двигуни працюють, ШІ використовує реверс тяги для гальмування, а в разі їхньої відмови автоматично активує газові двигуни для стабілізації літака.

Інженери вже створили та успішно протестували прототип у масштабі 1:12 в комп’ютерних симуляціях. Наступним етапом стануть випробування повнорозмірних моделей. Розробники планують зробити систему сумісною як з новими, так і з існуючими літаками, що може значно підвищити безпеку авіаперельотів у майбутньому.