OnePlus розповіла про можливості камери OnePlus 10 Pro

Компанія OnePlus представила свою камеру Hasselblad Camera другого покоління. Вперше її застосують на найновішому флагманському смартфоні – OnePlus 10 Pro. Камера флагману має низку нових функцій, які стали можливими завдяки партнерству OnePlus з легендарним виробником камер Hasselblad, включаючи рішення OnePlus Billion Color Solution і режим Hasselblad Pro другого покоління з RAW+. Крім того, система камер OnePlus 10 Pro отримала абсолютно новий відеорежим, та надширококутний об’єктив з полем огляду в 150°.





OnePlus Billion Color Solution

OnePlus 10 Pro є першим пристроєм компанії, який оснащений системою камер, яка знімає у повному 10-бітному кольорі. Завдяки технології OnePlus Billion Color Solution, OnePlus 10 Pro знімає фотографії зі збільшеним на 25% колірним охопленням DCI-P3 і може обробляти у 64 рази більше кольорів, ніж його попередник – OnePlus 9 Pro. 10-бітний колір підтримується кожною із трьох задніх камер OnePlus 10 Pro – основною, телеоб’єктивом та надширококутною камерою.

Режим Hasselblad Pro другого покоління

OnePlus 10 Pro оснащений режимом Hasselblad Pro Mode другого покоління, який підтримується всіма трьома задніми камерами та дозволяє кожній з них знімати фотографії у 12-бітному форматі RAW в парі із Hasselblad Natural Color Solution. Флагман підтримує новий розширений формат RAW під назвою RAW+. В результаті виходять фотофайли найвищої якості з великим динамічним динамічний діапазон, шумозаглушенням та багато іншого, що розширює можливості користувачів, які люблять редагувати свої знімки.

Надширококутна камера з кутом огляду 150 °

OnePlus 10 Pro може похвалитися новим ультраширококутним сенсором з кутом огляду 150 ° – у чотири рази ширше, ніж у традиційних ультраширококутних камер. Збільшене поле зору дозволяє користувачам відобразити ще більше на своїх знімках, а покращена універсальність сприяє творчості. Надширококутна камера OnePlus 10 Pro з кутом огляду 150° підтримує новий режим “риб’яче око”, в оригіналі “Fish eye”. Нарешті, надширококутна камера OnePlus 10 Pro підтримує зйомку фотографій у традиційнішому режимі 110 °, в парі з корекцією спотворень штучним інтелектом.

Режим відеозйомки

В OnePlus 10 Pro вперше з’явився режим відеозйомки, що дозволяє настроювати ISO, витримку, та багато іншого до та під час зйомки відео. Крім того, режим відео дозволяє знімати у форматі LOG без попереднього профілювання зображення, надаючи відеографам чисте полотно для редагування. Знятий у форматі LOG матеріал також має більший динамічний діапазон і більше інформації в тінях та відблисках.

Доступність

OnePlus 10 Pro стане доступний для покупки спочатку у Китаї у вівторок, 11 січня, о 14:00 за гонконзьким часом, потім він потрапить до Індії, Європи та Північної Америки.