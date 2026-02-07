Samsung Galaxy S26 Ultra проти S25 Ultra: інсайдер показав ключові відмінності в дизайні

Відомий інсайдер Ice Universe опублікував наочне порівняння передніх панелей актуального флагмана Samsung Galaxy S25 Ultra та майбутньої новинки Galaxy S26 Ultra.

Зображення підтверджує, що корейський виробник вирішив уникнути радикальних змін у зовнішності пристрою, зосередившись на точкових вдосконаленнях ергономіки та дисплея. Головною візуальною відмінністю стане форма корпусу: новий флагман отримає помітно більш округлі кути, що відрізняє його від суворої прямокутної форми попередника.

При прямому порівнянні стає очевидним, що екран Galaxy S26 Ultra дещо збільшиться в розмірах і становитиме 6,89 дюйма проти 6,86 дюйма у моделі S25 Ultra, хоча ширина рамок навколо дисплея залишиться незмінною. Також незначних змін зазнала фронтальна камера: виріз у матриці став трохи більшим.

За словами інсайдера, це технічна необхідність, обумовлена використанням нового модуля зі збільшеним кутом огляду. Дизайнерські правки торкнулися і задньої панелі, де блок камер тепер матиме овальний виступ, хоча саме розташування об’єктивів збережеться. Офіційна презентація нової флагманської серії очікується вже наприкінці лютого.