Названо 5 речей, які не слід робити зі смартфонами

Дуже часто ми експлуатуємо пристрої, не замислюючись про їх технічний стан і обслуговування. Смартфон, який став практично новим органом людини для сприйняття світу, також вимагає до себе дбайливого ставлення.





На замітку, якщо будь-які два випадки з описаних нижче, застосовні до вас, значить пристрій знаходиться під загрозою і незабаром опиниться в сервісному центрі.

Розряджати телефон в нуль

Розрядка акумулятора до відключення телефону – шок для батареї, особливо для смартфонів віком рік і старше. Один такий випадок розрядки може знизити ємність акумулятора до двох відсотків!

Часті падіння смартфону

З пристроєм грають маленькі діти і кидають його, або ваша манера поведінки не виключає часті падіння телефону? Знайте, навіть незначні падіння, при яких екран залишається цілий, незабаром приведуть до внутрішньому пошкоджень, утворюються мікротріщини на електронних платах, порушення контактів шлейфів, модулів тощо. Це гарантує швидкий і дуже дорогий ремонт.

Надія на вологозахис

Використання телефону біля водойми, під дощем або з мокрими руками – велика загроза для смартфона. Особливо притупляють пильність власників iPhone і смартфони на Android з вологозахистом. Після двох років дана функція починає втрачати свої властивості, так як прокладка висихає і вже не може в повній мірі виконувати своє призначення. За статистикою сервісних центрів потрапляння вологи в динамік – основна і найпоширеніша причина виходу з ладу функції Face ID.

Рідко чистите телефон від бруду

Надлишок пилу і бруду на телефоні і в чохлі незабаром приведуть до поломки. Ущільнившись, вона потрапить в роз’єм зарядки і гніздо навушників, заб’є сітку динаміка і мікрофона. Далі ці забруднення можуть потрапити глибше. Бруд – хороший провідник струму. При наявність його в телефоні, в кращому випадку, виникнуть проблеми з якістю звуку, а при попаданні вологи це призведе до замикання і дорогого ремонту.

Нерозбірливість у додатках

Особливо це стосується власників смартфонів на Android. Якщо ви не остерігаєтеся незнайомих посилань і з цікавості встановлюєте усі додатки поспіль, то незабаром ваш телефон перетвориться в «цеглину». У кращому випадку проблема може вирішиться скиданням до заводських налаштувань, в гіршому – візитом в сервіс для прошивки смартфона.

Щоб телефон прослужив довше, не допускай подібних випадків. Користуйся правильно смартфоном, збережете свій спокій і бюджет.