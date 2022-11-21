iPhone 15 буде мати закруглену спинку та титановий корпус

За інформацією джерела, що спеціалізується на витоках інформації, пов’язаної з Apple, компанія Apple планує суттєво змінити дизайн своєї лінійки iPhone 15. Як повідомляється, новий корпус буде виготовлений з титану, а скляна задня панель матиме закруглені краї.

Передня частина, швидше за все, залишиться плоскою, нагадуючи старий добрий iPhone 5C. Так що очікується більш плавний перехід між бічною рамкою телефону і заднім склом. Більш зручний хват, ймовірно, є метою, а титанова конструкція, ймовірно, зменшить вагу. Джерело стверджує, що ще занадто рано підтверджувати зміни, і навіть якщо в Apple йдуть внутрішні дебати, ніщо не є остаточним.

З іншого боку, цей прогноз не є надто надуманим, оскільки MacBook та Mac mini від Apple мають схожий зовнішній вигляд, тож мова дизайну може просочитися і в iPhone.