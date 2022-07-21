Redmi G – доступний ноутбук від Xiaomi для любителів відеоігор

Вважають, що ігрові ноутбуки коштують дуже дорого, але завдяки таким компаніям як Redmi, на ринку є і доступні для простого люду моделі. Сьогодні китайці випустили новий лептоп Redmi G (2022), який відрізняється високою продуктивністю, адекватною ціною та просунутим екраном з нестандартним співвідношенням сторін.





16-дюймовий дисплей лептопа має роздільну здатність 2560х1600 пікселів, що відповідає співвідношенню сторін 16:10, а не 16:9, більш звичним для ноутбуків. Частота оновлення панелі досягає 165 Гц, а максимальна яскравість 500 кд/м2, також заявлено 100-процентне охоплення гами sRGB.

Начинка Redmi G (2022) залежить від конфігурації. У першому випадку це процесор Intel Core i5-12450H із відеокартою GeForce RTX 3050, у другому – Core i7-12650H із RTX 3050 Ti. Незалежно від варіанта, ноутбук має 16 ГБ оперативної пам’яті DDR5, а також NVM-e накопичувач на 512 ГБ.

З периферією у лептопа все гаразд: чотири USB-A порти, по одному Type-C, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, mini DisplayPort 1.4, Ethernet та мініджек. Зрозуміло, клавіатура має підсвічування білого кольору з можливістю регулювання яскравості.

Вартість Redmi G залежить від конфігурації:

Redmi G 2022 (Intel Core i5-12450H + GeForce RTX 3050) – $930;

Redmi G 2022 (Core i7-12650H + RTX 3050 Ti) – $1108.

Лептоп зараз доступний лише на ринку Китаю, інформації про глобальну прем’єру моделі поки що немає.