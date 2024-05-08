GeForce RTX 5080 може вийте вже цього року

Субфлагманська відеокарта Nvidia GeForce RTX 5080 вийде раніше, ніж RTX 5090. Про це з посиланням на інсайдера kopite7kimi повідомляє портал Videocardz.

Коли саме вийдуть обидві моделі відеокарт, поки неясно. Те, що старші моделі відеокарт не будуть випущені одночасно, може вказувати на можливий вихід Nvidia GeForce RTX 5080 у поточному році.

Нова GeForce RTX 5080 буде дешевшою за RTX 5090, що дозволить більшій кількості потенційних покупців придбати цю відеокарту. Однак різниця за рівнем продуктивності між двома моделями буде великою. Так, RTX 5080 отримає 96 блоків SM і 256-бітну шину, тоді як RTX 5090 запропонує 192 блоки SM і 512-бітну шину.

Інсайдер kopite7kimi раніше точно описував параметри відеокарт GeForce RTX 30 і RTX 40, у зв’язку з чим витік від цього джерела може виявитися достовірним.

Відеокарти Nvidia GeForce RTX 4080 і RTX 4090 було представлено у вересні 2022 року за ціною від $899 за молодшу модель із 12 ГБ відеопам’яті. Згодом Nvidia також випустила потужнішу RTX 4080 Super.