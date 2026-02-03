Redmi A7 Pro та Poco C81: розкрито характеристики нових бюджетників з велетенськими екранами

Компанія Xiaomi готує до виходу нові бюджетні смартфони, які вже пройшли сертифікацію у низці країн (ОАЕ, Таїланд, Індонезія) та навіть засвітилися в базі американської FCC. Йдеться про моделі Redmi A7 Pro та її «двійника» Poco C81, що відрізнятимуться лише брендингом для різних ринків. Завдяки витокам стали відомі ключові технічні характеристики новинок.

Головні особливості: Обидва смартфони отримають величезний 6,9-дюймовий дисплей. Це робить їх одними з найбільших у своєму класі, хоча, найімовірніше, йдеться про просту LCD-матрицю з краплеподібним вирізом.

«Залізо» та автономність:

Процесор: Серцем пристроїв стане чіп Unisoc T7250 (тільки 4G), орієнтований на базові завдання.

Пам'ять: Очікується 4 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 64 або 128 ГБ.

Батарея: Головний козир — акумулятор ємністю 6000 мАг. Однак швидкість зарядки розчаровує — лише 15 Вт по дроту.

Неприємним сюрпризом стало те, що смартфони, ймовірно, вийдуть на Android 15, хоча актуальна Android 16 доступна вже понад пів року. Офіційний анонс очікується найближчим часом, першим ринком, скоріш за все, стане Індія.