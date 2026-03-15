Розамунд Пайк зізналася, що фільм DOOM ледь не знищив її кар’єру: “Це була справжня катастрофа”

Актриса Розамунд Пайк у нещодавньому інтерв’ю для подкасту How to Fail with Elizabeth Day відверто розповіла про свій досвід зйомок в екранізації культової відеогри DOOM 2005 року. Вона назвала стрічку провалом, який міг поставити хрест на її акторському майбутньому.

Поза зоною комфорту: За словами Пайк, після успіху в класичній драмі «Гордість та упередження» вона була надміру впевнена в собі і вважала, що впорається з будь-яким жанром, навіть із фантастичним бойовиком про війну з демонами на Марсі. Проте реальність виявилася набагато суворішою.

«Раптом я опиняюся в одному фільмі зі “Скелею” і розумію, наскільки погано підготовлена до ролі зірки бойовиків. На майданчику були самі хлопці-мачо, важка зброя, яку фанати DOOM сприймали як святу реліквію. Я була абсолютно не у своїй тарілці, поза своєю лігою та поза зоною комфорту», — зізналася актриса.

Катастрофа в прокаті: Фільм із Двейном Джонсоном та Карлом Урбаном у головних ролях з тріском провалився на всіх фронтах. Рейтинг схвалення від критиків склав жалюгідні 18%, а світові збори навіть не досягли позначки у 60 мільйонів доларів при аналогічному виробничому бюджеті.

«Це був абсолютний провал, який, мабуть, міг закінчити мою кар’єру. Це, напевно, взагалі один із найгірших фільмів. Справжня катастрофа. Я відчувала, що мені пощастило врятуватися», — підсумувала Пайк.

На щастя, кар’єра актриси витримала цей удар і пішла вгору. У 2021 році вона здобула премію «Золотий глобус» за найкращу жіночу роль у фільмі «Аферистка». Останнім часом Розамунд можна було побачити в серіалі «Колесо часу» (який закрили після трьох сезонів) та в новій частині «Ілюзії обману».