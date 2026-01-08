Епоха Nickelodeon та MTV в Україні закінчилася: Paramount закрила низку каналів з 1 січня

Корпорація Paramount Global офіційно припинила трансляцію своїх популярних телеканалів на території України. Останнім днем роботи дитячих та музичних каналів медіагіганта стало 31 грудня 2025 року. Цю інформацію підтвердила група 1+1 media, яка виступає дистриб’ютором контенту.

Які канали зникли з ефіру З 1 січня 2026 року українські провайдери припинили ретрансляцію:

Дитячих каналів: Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons.

Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons. Музичних каналів: MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, Club MTV, MTV Hits, MTV Live HD.

Провайдери, зокрема Triolan, попереджали абонентів про це рішення ще на початку грудня, посилаючись на офіційне рішення Paramount Global. Сама корпорація відмовилася коментувати причини закриття, але експерти пов’язують це зі зміною глобальної стратегії та падінням інтересу до лінійного музичного ТБ.

Де тепер дивитися улюблені мультфільми: Попри закриття каналів, контент не зникне повністю. В 1+1 media запевнили, що уклали нову угоду з правовласником:

Для дітей: Анімаційні хіти від Nickelodeon транслюватиме український телеканал ПЛЮСПЛЮС .

Анімаційні хіти від Nickelodeon транслюватиме український телеканал . Фільми та серіали: Контент стрімінгового сервісу Paramount+ (фільми та серіали) доступний на платформах Київстар ТБ та MEGOGO. Прем’єри відбуватимуться синхронно зі світовими релізами.

Запускати нові телеканали на заміну закритим медіагрупа наразі не планує.