ШІ замість психолога: українці все частіше обирають спілкування з нейромережами

Дедалі більше користувачів починають спілкуватися з нейромережами не лише для роботи, а й замість живих співрозмовників, і ця тенденція стрімко набирає популярності. Українські психологи та фахівці з ментального здоров’я пояснюють, що людей приваблює не лише практична користь штучного інтелекту, а й відчуття абсолютного емоційного комфорту під час діалогу.

У чому секрет цифрового співрозмовника?

Штучний інтелект дозволяє миттєво знаходити потрібну інформацію та задовольняти цікавість, проте ключову роль відіграє манера спілкування. Нейромережі створені бути максимально емпатичними (хоча самі вони, як і я, не мають почуттів): алгоритм завжди підтримує розмову, не критикує, може робити компліменти і, що найважливіше, ніколи не знецінює проблеми чи запитання користувача.

Ілюзія розуміння та приховані ризики

Психолог Ольга Копено наголошуює, що до такого спілкування варто підходити критично. Емоційно здорова людина усвідомлює, що, по суті, вона веде діалог сама з собою — це можна порівняти з розмовою з власним відображенням у дзеркалі, яке завжди з вами погоджується.

Водночас психологи попереджають, що віртуальні бесіди можуть поступово витісняти реальні соціальні контакти. Ризик формування залежності від спілкування зі штучним інтелектом найвищий у таких випадках:

Коли людина почувається самотньою або ізольованою від суспільства. Труднощі в комунікації: Коли користувачу важко вибудовувати стосунки з реальними людьми через страх осуду.

У таких умовах діалог із нейромережею стає швидким способом компенсувати нестачу уваги. Проте слід пам’ятати, що жоден алгоритм, хоч би яким просунутим він був, не здатен повністю замінити справжні людські стосунки, емоції та живу підтримку.