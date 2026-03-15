«Київстар» розширить можливості Starlink у смартфонах: коли з’являться інтернет та дзвінки

Наразі абоненти «Київстар» мають змогу обмінюватися SMS-повідомленнями через супутники Starlink за технологією Direct to Cell (D2C), коли відсутнє звичайне покриття. Проте оператор не зупиняється на досягнутому і вже готує масштабне розширення функціонала — запуск голосових дзвінків та мобільного інтернету.
Деталями розвитку технології поділився президент компанії Олександр Комаров. За його словами, варіанти комерціалізації нових послуг будуть представлені вже у третьому кварталі 2026 року.
Статистика та гуманітарна місія D2C
На сьогодні «Київстар» розглядає супутниковий зв’язок насамперед як безкоштовну гуманітарну послугу, що допомагає утримувати лояльність абонентів в умовах війни.
Як українці користуються Starlink у смартфонах:
- Масштаб: З моменту запуску технології у листопаді 2025 року послугою скористалися майже 5 млн клієнтів (із загальної бази у 22,4 млн абонентів).
- Географія: Найбільший попит на супутниковий зв’язок фіксується на сході України, поблизу лінії фронту, де наземна інфраструктура часто пошкоджена або відсутня.
- Трафік: На кожне надіслане повідомлення припадає чотири отримані (співвідношення 20% до 80%). При цьому якість та надійність доставки SMS не поступається традиційним наземним мережам.
Що буде далі: інтернет, голос та монетизація
У майбутньому оператор планує впровадити передачу даних та голосу через OTT-сервіси (месенджери). Це означає перехід від базової гуманітарної функції до повноцінного комерційного продукту.
Олександр Комаров зазначив, що компанія розглядає різні підходи до монетизації. Супутниковий інтернет і дзвінки можуть стати окремою платною послугою (Value Added Service) або ж увійти як додаткова опція до преміальних тарифних планів з високою вартістю. Остаточну модель оператор обіцяє розкрити ближче до осені 2026 року.