Магнітні бурі 15 березня 2026 року: актуальний прогноз від NOAA

Сьогодні, 15 березня 2026 року, Земля продовжує перебувати під впливом весняної космічної негоди. За свіжими даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA (США), геомагнітне поле нашої планети залишається в збуреному стані через сонячну активність, що спостерігалася протягом усіх вихідних.

Головним джерелом цих збурень є високошвидкісний потік сонячного вітру (CH HSS), який вирвався з корональної діри на Сонці та досяг Землі.

Що відбувається з магнітосферою сьогодні:

Рівень напруги: Планетарний Kp-індекс наразі коливається на позначці 4 бали. Це класифікується як «підвищена активність» (unsettled/active), яка періодично може переростати у слабку магнітну бурю рівня G1.

Сонячний вітер: Його швидкість залишається підвищеною — у межах 400–500 км/с, що продовжує тиснути на магнітне поле планети.

Ризик спалахів: Попри наявність сонячних плям, їхні магнітні поля наразі стабільні. Імовірність потужних рентгенівських спалахів класу X сьогодні становить менше ніж 1%.

Наслідки та рекомендації: Для супутникових систем, електромереж та радіозв’язку поточна ситуація не становить серйозної загрози. Проте метеочутливі люди можуть відчувати наслідки космічного шторму: легкий головний біль, перепади настрою, порушення сну або загальну втому. Фахівці рекомендують сьогодні уникати стресів, відмовитися від надлишку кофеїну та провести більше часу на свіжому повітрі.

За прогнозами експертів NOAA, до кінця доби вплив корональної діри почне слабшати, і вже завтра магнітний фон має повернутися до норми.