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В Росії різко погіршилась точність прогнозів погоди

24.03.2022
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погода

Міжурядова Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT) повідомила про припинення співпраці з Росією.


Чергова хороша новина з рубрики «Цивілізований світ проти Мордору». Цього разу приєднатися до санкцій проти країни агресора наважилася Міжурядова Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT), яка оголосила про відкликання ліцензій російських користувачів та припинення двосторонньої співпраці з російськими метеорологами, включаючи обмін даними та навчання.

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Передбачається, що інформація про погоду, що передається практично в режимі реального часу, може якимось чином бути використана російськими військовими для координації своїх дій в Україні. Чим це загрожує звичайним росіянам? Тим, що прогнози погоди відтепер стануть ще менш точними. Особливо з огляду на те, що раніше з Росією припинили співпрацю ще три інші європейські метеорологічні відомства.

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24.03.2022
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