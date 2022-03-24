В Росії різко погіршилась точність прогнозів погоди

Міжурядова Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT) повідомила про припинення співпраці з Росією.





Чергова хороша новина з рубрики «Цивілізований світ проти Мордору». Цього разу приєднатися до санкцій проти країни агресора наважилася Міжурядова Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT), яка оголосила про відкликання ліцензій російських користувачів та припинення двосторонньої співпраці з російськими метеорологами, включаючи обмін даними та навчання.

Передбачається, що інформація про погоду, що передається практично в режимі реального часу, може якимось чином бути використана російськими військовими для координації своїх дій в Україні. Чим це загрожує звичайним росіянам? Тим, що прогнози погоди відтепер стануть ще менш точними. Особливо з огляду на те, що раніше з Росією припинили співпрацю ще три інші європейські метеорологічні відомства.

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