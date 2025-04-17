«Мамонтова віспа»: шахраї обманюють українців за допомогою вигаданого вірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я надихнула шахраїв на нову схему обману росіян. Як з’ясували журналісти GSMinfo, українцям почали надходити повідомлення про спалах у країні нового вірусу «мамонтової віспи».

Зловмисники активізувалися після того, як ВООЗ провела навчання на випадок виникнення нової пандемії і для цього змоделювала спалах вигаданого вірусу, який вирвався на свободу після розкопок.

Аферисти надсилають жертвам повідомлення і прикріплюють посилання, за яким нібито можна дізнатися інформацію про хворобу, а також записатися на тестування або вакцинацію.

Якщо людина перейде за ним і введе свої дані, то шахраї зможуть отримати доступ до її акаунтів, зокрема в банківських застосунках.

Також зловмисники можуть виманювати у жертв гроші під виглядом пожертвувань на лікування хворих, розробку вакцин або закупівлю медичного приладдя в лікарні.