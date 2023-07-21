Samsung оновить деякі застарілі смартфони до Android 14

Компанія Samsung опублікувала список застарілих пристроїв, які оновляться до Android 14. Про це повідомляє видання SamMobile.

До нього увійшли три смартфони Galaxy A52, Galaxy A52s, Galaxy A52 5G та Galaxy A72, а також планшет Galaxy Tab S7 FE. Всі перелічені аксесуари з’явилися на ринку в 2021 році і “з коробки” працювали під управління Android 11.

Хоча фактично Galaxy A52, Galaxy A52s, Galaxy A52 5G та Galaxy A72, Galaxy Tab S7 FE всього два роки, за мірками програми підтримки Samsung вони є застарілими. Справа в тому, що зараз Samsung адаптує під свої смартфони і планшети тільки дві наступні після релізу пристрою версії Android. Далі підтримка припиняється. Це поширюється як у бюджетні устрою, і на пристрої середнього цінового сегмента, і флагмани.

SamMobile пише, що Galaxy A52, Galaxy A52s, Galaxy A52 5G та Galaxy A72, Galaxy Tab S7 FE стали одними з останніх пристроїв, на які поширюється підтримка Samsung, що включає три ітерації Android. Коли саме ці гаджети отримають нову прошивку, не повідомляється.