За орбітою Нептуна може ховатися ще одна планета, приблизно вдвічі масивніша за Землю. Міжнародна група астрономів змоделювала 4,5 млрд років еволюції Сонячної системи й отримала результати, які посилюють цю гіпотезу. Гіпотетичний об’єкт, названий Planet X2, здатен пояснити дивну поведінку найвіддаленіших тіл нашої системи. Щоправда, поки що його ніхто не бачив.

Що не так з окраїнами Сонячної системи

За Нептуном лежить величезна область, заповнена карликовими планетами на зразок Плутона та іншими крижаними уламками, що залишилися з часів формування Сонячної системи. Більшість із них рухається доволі впорядкованими орбітами, але є й «бунтарі». Одні мають надзвичайно витягнуті траєкторії, інші обертаються під великим кутом до площини, в якій лежать орбіти планет.

Найвідоміший приклад — Седна. Її орбіта настільки величезна, що об’єкт ніколи не підходить до Нептуна достатньо близько, щоб його гравітацією можна було пояснити нинішню форму траєкторії. Звідси й давнє питання, яке астрономи ставлять собі вже не перший рік. Що ж тоді розкидало ці тіла так далеко? Одне з можливих пояснень полягає в тому, що на окраїнах системи існує ще не відкрита планета, яка своїм тяжінням впливає на рух крижаних об’єктів.

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Масштаб, від якого паморочиться в голові. Уся система планет до Нептуна вміщається в крихітний квадрат, а витягнута орбіта Седни (червоний еліпс) сягає далеко за її межі. Саме такі об’єкти й змушують астрономів шукати невидиму планету

Планета X2 масою з дві Землі

Цю ідею перевірила команда на чолі з Патриком Софією Ликавкою з японського Університету Кіндай разом із колегами з Університету Південного Квінсленду та Вашингтонського університету. Дослідники порівняли два сценарії. За першим, незвичні орбіти сформувалися під впливом давніх планетних зародків, які згодом були викинуті із Сонячної системи. Другий сценарій передбачав існування стабільної невідомої планети, яку й назвали Planet X2.

Моделювання свідчить на користь другого варіанта. Найкраще з даними узгоджуються моделі, в яких планета має масу від 1,5 до 2 земних і рухається дуже витягнутою орбітою на середній відстані від 350 до 500 астрономічних одиниць від Сонця. Для розуміння масштабу, одна астрономічна одиниця дорівнює середній відстані від Землі до Сонця, тобто приблизно 150 млн км. Нептун розташований приблизно за 30 а. о. Навіть у найближчій до Сонця точці своєї орбіти Planet X2 перебувала б щонайменше у 200 разів далі від нашої зорі, ніж Земля, тобто майже всемеро далі за Нептун.

Модель працює, але планети не видно

Головний аргумент на користь Planet X2 полягає в тому, що її гравітація дає змогу відтворити одразу кілька характерних особливостей далеких окраїн. У симуляціях крижані тіла потрапляли на дуже віддалені орбіти, а частина з них набувала незвичного нахилу. Модель також відтворила траєкторії всіх 11 відомих об’єктів з найекстремальнішими орбітами, зокрема Седни та 2012 VP113.

Далі науковці порівняли свої розрахунки з реальними спостереженнями з огляду неба Dark Energy Survey. Дві з трьох проаналізованих властивостей орбіт збіглися добре. Третя, яка стосується відстаней, на які віддаляються об’єкти, із моделлю поки не узгоджується. Автори чесно визнають, що розрахунки ще потрібно доопрацьовувати.

Це не та сама Дев’ята планета

Planet X2 не варто плутати з гіпотетичною Дев’ятою планетою, яку астрономи шукають уже майже десятиліття. Саме тому новий об’єкт і отримав позначку «X2». Дев’ята планета мала б бути значно масивнішою, приблизно від 5 до 10 мас Землі. Planet X2 менша, а її орбіта ще більш витягнута. Втім, обидві гіпотези намагаються розв’язати одну й ту саму загадку, тобто пояснити дивну поведінку далеких транснептунових об’єктів.

Важливо розуміти, що поки йдеться лише про гіпотезу. Ніхто не сфотографував цю планету й не зафіксував її світла. Науковці шукають насамперед непрямі сліди її гравітаційного впливу, тож остаточну відповідь можуть дати лише майбутні спостереження потужних телескопів.