Вчені планують вибух, у 5.4 мільйона разів потужніший за бомбу, скинуту на Хіросіму

Це або геть божевільна, або абсолютно геніальна, але офіційна пропозиція вчених із Рочестерського технологічного інституту…

Отже, для боротьби з глобальним потеплінням пропонується влаштувати найпотужніший ядерний вибух в історії людства – підірвати в глибині океану ядерний пристрій потужністю 81 гігатонна. Це потрібно для того, щоб подрібнити базальтові породи, які прискорено поглинатимуть вуглекислий газ з атмосфери.

Мова не просто про якусь абстрактну ідею, а про цілком продуманий план. Пристрій передбачається розмістити на глибині 3-5 кілометрів під морським дном і 6-8 кілометрів під поверхнею води в плато Кергелен у Південному океані, де є великі запаси базальту. Розміщення на такій глибині необхідне для створення тиску близько 800 атмосфер, який призведе до контролю вибуху.

За розрахунками вчених, представлених у нещодавно опублікованому препринті, такий вибух має подрібнити майже 4 трильйони тонн базальту, яких буде достатньо для того, щоб поглинути всі викиди CO2 за останні 30 років!

Чи варта гра такого ризику?

Автори пропозиції визнають, що вона максимально радикальна, але закликають не забувати, що, згідно з наявними офіційними оцінками, якщо нічого не робити для боротьби з глобальним потеплінням, то до 2100 року від його наслідків може загинути близько 30 мільйонів людей.

А як же радіація, запитаєте ви… Фахівці наводять розрахунки, згідно з якими один такий вибух залишить після себе не більше радіації, ніж ми вже отримуємо від вугільних електростанцій.

Є ще й економічна складова. Проєкт оцінюють у 10 мільярдів доларів. Начебто дорогувато, але він покликаний запобігти збиткам від глобального потепління на 100 трильйонів доларів! Питання про міжнародні договори про ядерну зброю та екологічні наслідки автори все ж залишають за дужками.