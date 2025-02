Чому Xiaomi – Xiaomi, а Samsung – Samsung: що приховують назви брендів

Ви ніколи не замислювалися чому Realme, Poco, Huawei, Google Pixel та інші популярні смартфони названі саме так?

Що було б, якщо iPhone був, наприклад, BomzhPhone’ом, а смартфони Xiaomi називали якоюсь пафосною назвою?

Змінилося б сприйняття і зміст, який закладено в кожне зі слів. Дозвольте розповісти, що означають назви популярних смартфонів і яке значення ці слова вкладали їхні творці.

Смартфони Samsung – вище за зірку

Дослівний переклад з корейської означає «Три зірки».

У корейській культурі цифра три символізує щось велике, чисельне чи навіть могутнє, а зірка виступає як символ вічності.

Засновник Samsung (Лі Бен Чхоль) мріяв, щоб його компанія стала такою ж вічною і могутньою, як зірки на небі, тому, керуючись фразою «Як ви човен назвете, так він і попливе», дав компанії саме таке ім’я.

Galaxy S1 разом із Galaxy S25 Ultra (знято на iPhone 15 Pro)

До речі, раніше логотип справді складався з трьох зірок, але згодом він еволюціонував, щоб відповідати сучасним нормам дизайну.

Так виглядав логотип у 60-ті

Смартфони Huawei — національне (китайське) надбання

Назва, яку більшості носіїв англійської мови важко вимовити (послухайте, як її кажуть американці).

Саме слово Huawei (华为) можна перекласти як «китайське досягнення» або навіть «діяти для Китаю». Тут ієрогліф 华 (Huá) часто асоціюється з Китаєм, а 为 (wéi) означає діяти.

Huawei P60 Pro (Знято на Poco X7 Pro)

Рен Чженфей (засновник бренду) вибрав це ім’я, щоб наголосити на своїй відданості Китаю, і, як показав час, держава відповіла його компанії взаємністю.

Смартфони Google Pixel – важливі акценти

Після того, як Google вирішила поміняти назву своїх смартфонів Nexus на щось зрозуміліше, з’явилося слово Pixel.

Жодних таємних смислів у ньому немає — воно обрано, щоб підкреслити якість дисплеїв та камер у смартфонах бренду.

Смартфони Oppo – не такий, як усі

Oppo – це латинське слово, що означає протилежність або протистояти.

Основним завданням компанії є випуск смартфонів, які будуть максимально інноваційними, що пропонують нові підходи, що чудово виражається у назві.

Смартфони Vivo – знову латина

Ще один представник смартфонів BBK, назва якого має латинське коріння.

Vivo перекладається як «жити» чи «живий», але жодних підтверджень чи обґрунтувань цього сенсу від компанії ніколи не надходило, тож залишається лише додумувати.

Смартфони Sony – звучимо для молоді

Sony — це не японське слово, як багато хто міг подумати, а комбінація латинського sonus («звук») та англійського сленгового sonny boy (у 1950-х так називали яскраву, життєрадісну молодь).

Компанія хотіла зайти на міжнародний ринок і своєю назвою пояснювала свій зв’язок зі світом звуку (починали вони, до речі, з аудіотехніки).

Смартфони OnePlus – все логічно

Одна з найзрозуміліших за змістом назв, яку важко інтерпретувати інакше.

“One” – це один (користувач, продукт), а “Plus” – щось, що робить досвід використання кращим.

Ідея полягала в тому, щоб запропонувати не просто смартфон, а щось більше – найкращу продуктивність, найкращий дизайн за меншу ціну.

Жаль, що зараз смартфони OnePlus вже не дотримуються цього принципу.

Смартфони Nothing Phone – надихаюча порожнеча

Логічно розташувати смартфони Nothing відразу після OnePlus, адже Карл Пей створив обидва ці бренди.

Назва Nothing вибрано не випадково, вона символізує порожнечу як джерело нескінченних можливостей, а також прагнення компанії до спрощення складних технологій до простих рішень – як у дизайні, так і пристрої системи на базі Android.

Смартфони iQOO

Ця незрозуміла назва є абревіатурою і розшифровується як I Quest On and On («Я шукаю знову і знову»).

Сенс, закладений у назву цих смартфонів, відображає прагнення бренду до постійного розвитку та інновацій, особливо у сфері ігрових смартфонів із високою продуктивністю.

Смартфони Xiaomi – рис з амбіціями

У китайській мові ця назва ділиться на дві частини: xiǎo (маленький) та mǐ (рис). Таким чином, Xiaomi можна перекласти як “маленький рис”. Але за цим стоїть набагато глибший зміст.

Лей Цзюнь (засновник бренду) дуже подобалася фраза про те, що «Будда вважає рисове зерно таким же важливим, як і гору Меру».

Тому замість Dami («Великий рис» — у Китаї рис символізує простоту та доступність) Лей запропонував xiǎo як ознаку скромності, але більших амбіцій.

Смартфони Poco – до чого тут Іспанія?

Назва компанії перекладається з іспанської як «малий» або «трохи».

Це дивно, але філософія Poco дійсно полягає у досягненні результату маленькими кроками, особливо якщо поглянути на шлях компанії.

Почавши з випуску недорогих, продуктивних смартфонів, бренд поступово вийшов у середній сегмент, і за прогнозами 2025 року представить повноцінний флагман.

Смартфони Realme – індивідуальність для всіх

Назва походить від англійського словосполучення Real Me («Справжній Я») і наголошує на прагненні компанії робити смартфони, які допоможуть людям висловити свою індивідуальність.

Ця ж філософія відображена в старому слогані компанії «Dare to Leap» («Сміливість стрибнути», що розуміється як швидка зміна звичних стандартів).

Новий слоган компанії звучить як Make it real (зробити це реальним).

Цікаво, що через співзвуччя Realme іноді порівнюють з Redmi, але це не більше, ніж збіг. У китайській мові ці слова звучать по-різному і мають різне значення.

Замість підсумку

Десь у паралельному всесвіті власники iPhone сміються над користувачами Xiaomi через закритість HyperOS 2 та відсутність безконтактної оплати.

Але в нашій реальності назва – це не просто набір букв, а спосіб передати ідею та філософію бренду.

А для вас важливо, як називається смартфон, чи все вирішують характеристики?