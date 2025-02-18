Бонус до пенсії: частині українців на пенсійну карти автоматично прийде надбавка

Пенсіонерам-чорнобильцям, які проживають на забруднених територіях, передбачено щомісячну доплату до пенсії.

Розмір цієї допомоги становить 2 361 гривню та нараховується разом із основною пенсійною виплатою. Проте, отримати її можуть не всі пенсіонери, а лише ті, хто відповідає певним вимогам.

Хто має право на доплату?

Право на отримання цієї щомісячної допомоги мають пенсіонери, які:

Постійно проживають у зонах обов’язкового або гарантованого добровільного відселення.

Перебували в цих зонах на момент аварії на ЧАЕС (26 квітня 1986 року) або переїхали туди до 1 січня 1993 року.

Мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та відповідне посвідчення.

Важливо зазначити, що працюючі пенсіонери та особи без статусу постраждалого від Чорнобильської катастрофи не мають права на цю виплату.

Як підтвердити своє право на отримання доплати?

Для отримання доплати необхідно пройти автоматичну перевірку. Подавати додаткові документи не потрібно, оскільки Державна міграційна служба самостійно перевірить факт постійного проживання особи на забрудненій території.

Дані про таких осіб мають бути внесені до Єдиного державного реєстру постраждалих від аварії на ЧАЕС. У разі відсутності даних у реєстрі, необхідно звернутися до територіального відділення Державної міграційної служби з документами, що підтверджують проживання в зоні відселення з 1986 по 1993 рік (паспорт та/або будинкова книга).

Якщо ж всі дані наявні, але виплата не нараховується, слід звернутися до Пенсійного фонду України.

Куди надходитимуть кошти?

Доплата у розмірі 2 361 гривні нараховуватиметься щомісяця разом із пенсією та надходитиме на той самий рахунок, що й основна пенсійна виплата.

У яких випадках виплату можуть припинити?

Нарахування доплати може бути припинено у наступних випадках:

Переїзд особи із зони забруднення.

Анулювання або не підтвердження статусу постраждалого.

Переселення особи до зони забруднення після 1993 року.

Працевлаштування пенсіонера.

Перевірка даних відбувається автоматично, тому будь-які зміни місця проживання чи статусу фіксуються відповідними службами.